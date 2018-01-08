Urfa'nın Tarihi Bölgeleri Büyük Tehlike Altında

Son dönemlerde Urfa’da tarihi tanıtmak adına müzelere fazlasıyla ilgi gösteriliyor. Müzede sergilenen eserlere zarar verilmemesi adına müze içinde flaşlı fotoğraf çekimi yasaklanmış durumda. Bu yasağa uyan kadar da uymayan ziyaretçiler de bulunuyor. Uyulmadığı yerde müze görevlileri tarafından uyarı yapılıyor. Ufak bir fotoğraf makinası veya telefon kameralarının ışığının tarihi esere verdiği zarar ölçülmüşse de durum diğer tarihi eserler için hesaplanmıyor.Urfa’nın açık alanda bulunan eserlerine verilen zararlara kimler ses çıkarıyor! Görüldüğü kadarıyla açık alan tarihi eserlerine verilen zararlar kimsenin pek de umurunda olmuyor.Fotoğrafta gördüğünüz alan Eski Urfa’nın yerleşim alanı. UNESCO geçici listesindeki 3 adaydan biri. Dünya Miras Listesi adaylardan biri olan Sur İçi bölgesindeki dumanlar bölgedeki tarihi eserlere oldukça fazla zarar veriyor ve yetkililer bu durumu görmezden geliyor.Çevredeki evlerde yakılan sobaların ve lokantaların sebep olduğu dumanlar tarihi alanlara zarar verdiği gibi insan sağlığı için de oldukça tehlike arz ediyor. Özellikle Urfa’nın tarihi alanlarına yakın olan yerlerde bulunan soba bacalarına filtre takılması zorunluluğu getirilmeli. Bunun için çalışmaları bir an önce başlatması gereken yetkililer, bu zamana kadar bu konu en ufak bir alışma dahi yapmış değil.Urfa’nın muazzam tarihine saygı için gerekli çalışmaların bir an önce başlatılması gerekmektedir. Konuyla alakalı rahatsızlıklarını dile getiren duyarlı kesim yetkilileri göreve çağıyor.Fotoğraf: Abdullah Elçi