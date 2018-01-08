​Bir Bakışıyla Ömür Boyu Üyelik Sahibi Oldu

Yoldan geçerken bir spor salonunun önünde durup salona bakan boyacı çocuğun olduğu fotoğraf herkesi duygulandırdı.Sırtındaki boya çantasıyla spor salonunu dışarıdan izleyen çocuğun olduğu fotoğrafı gören salon sahibi Mustafa Küçükkaya, sosyal medya hesabından fotoğrafı paylaşıp çocuğun bulunması için çağrıda bulundu.Yaptığı çağrıda, “Bir kardeşimiz bu fotoğrafı paylaşmış. Fotoğrafı görünce Olimpiyat Spor salonu ailesi olarak çok duygulandık. Aranızda kardeşimizi tanıyan varsa bizi tanıştırsın. O duyguyu biz çok iyi biliriz. Salonumuz o kardeşimize ömür boyu ücretsizdir” ifadelerini kullandı.Küçükkaya’nın bu paylaşımının ardında kısa sürede çocuğa ulaşıldı ve salona getirildi. Çocukla beraber çektikleri fotoğrafı yine sosyal medya hesabından paylaşan Küçükkaya “Aradığımız kardeşimizi bulduk. Bütün iş adamları da yardımda bulunacak. Biz de ömür boyu üyelik sözümüzde durduk” mesajını yayınladı.Günümüzde böyle duyarlı insanlara hasret kaldığımız bir dönemde spor salonu işletmecisinin bu hareketi birçok insanı duygulandırdı. İşletme sahibinin yardımları sadece bu çocuğa verdikleri ömür boyu ücretsiz üyelikle sınırlı kalmamış. Daha önceki dönemlerde yayınladıkları mesajlardan birkaç kesiti sunarak salon sahibini bu davranışından dolayı tebrik ediyoruz.