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Bu haber 08 Ocak 2018 14:26:12 Tarihinde eklenmiştir.

Edaş'tan Urfalılara Uyarı!

Dicle Elektrik Dağıtım, Enerji Verimliliği Haftası’nda enerji tüketimiyle ilgili ilginç bir veriye dikkat çekti. Örnek veriye göre; elektrikle ısıtılan 125 metrekare büyüklüğündeki 3+1 evin aylık elektrik masrafı, doğalgazla ısıtılan aynı büyüklükteki evin aylık elektrik masrafından 9 kat daha pahalıya geliyor. Elektrikle ısınmanın aile bütçesine getirdiği yük bakımından ise, doğalgaza oranla yaklaşık 3,5 kat daha pahalıya mal olduğu görülüyor.

Edaş'tan Urfalılara Uyarı!

Güneydoğu’daki altı ilde yer alan 1 milyon 750 bin müşterisine daha iyi hizmet sunmak, kaliteli ve kesintisiz elektrik vermek için çalışmalarına aralıksız devam eden Dicle Elektrik Dağıtım, Enerji Verimliliği Haftası kapsamında bilinçli enerji kullanımına dikkat çekmek amacıyla bir veri yayınladı. Buna göre, 3 elektrikli ısıtıcı kullanılan 125 metrekarelik 3+1 ev ayda 3.759 kilovat elektrik enerjisi harcarken, doğalgazla ısıtılan aynı büyüklükteki bir evde 423 kilovat elektrik enerjisi tüketileceği belirtildi. Aile ekonomisine etkisi bakımından, elektrik ile ısıtılan evlerde elektrik kullanım bedeli 9 kat daha pahalıya gelirken, harcanacak doğalgaz bedeli göz önüne alındığında bile elektrikli ısınma 3,5 kat daha pahalı kalıyor. Elektrikli ısınmayı tercih edenler, hem enerji verimliliği bakımından, hem de aile bütçesinde kayba uğruyor. 

Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, “Enerjinin gereği kadar ve bilinçli olarak kullanılmasını sağlamak için bölge halkımızı, özellikle yarının büyükleri çocuklarımıza enerji verimliliğinin önemini anlatmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kışın ısınmak için, yazın soğutmak için elektrik kullanmayı tercih edenler hem doğal kaynakların tüketilmesine, hem ülkemizin ekonomisine, hem de başka insanların haklarına aldırış etmeden sorumsuz bir davranış ortaya koymuş oluyor. Biz bölgemizdeki insanların, bu konudaki sorumluluklarını daha fazla üstleneceklerine inanıyoruz” dedi. 

Bölge Okullarında Sunumlar Yapılacak

Dicle Elektrik Dağıtım uzmanları, Enerji Verimliliği Haftası süresince sorumluluk bölgesindeki Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batma, Siirt ve Şırnak illerinde ilköğretim 2. kademe öğrencileri ile bir araya gelerek ‘Enerji Verimliliği’ sunumları yapacak, soruları yanıtlayacak. Enerji Verimliliği sunumları hafta boyunca her gün farklı bir okulda devam edecek.

Yatırımlar 2018’de 1,6 Milyar Liraya Yükselecek

Yıllık ortalama elektrik tüketimi 22 milyar kilovat saat dolayında olan bölgede, özelleştirmeden bu yana gerçekleştirilen yaklaşık 1,2 milyar liralık yatırımla birlikte kayıp kaçak oranı yıl bazında düzenli olarak azalıyor. Dicle Elektrik’in 2018’de yapacağı 400 milyon liralık yatırımla toplam enerji yatırımı bu bölgede 1,6 milyar lirayı bulacak.

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