Urfalı Baba 4 Çocuğunu Birden Dilendiriyordu...

Şanlıurfa’da kavşaklarda dilencilik yaparken zabıta ekipleri tarafından yakalanan Suriye uyruklu 4 çocuğun üzerinden, bir saat içinde topladıkları 340 lira ile 3 adet cep telefonu çıktı.Kardeş oldukları belirlenen 5 ile 12 yaşlarındaki çocuklara babalarının dilencilik yaptırdığı belirlendi.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Zabıta ekipleri kent merkezindeki kavşaklarda vatandaşların dini duygularını istismar ederek haksız kazanç elde etmeye çalışan dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Zabıta ekipleri Atatürk Bulvarındaki trafik ışıklarında Suriye uyruklu 4 çocuğu dilencilik yaparken yakaladı. Zabıta merkezine götürülmek üzere araca bindirilen kardeşlere babalarının dilencilik yaptırdığı belirlendi. Zabıta ekipleri babayı yakalayarak emniyet mensuplarına teslim etti.

Zabıta merkezinde götürülen baba ve çocuklarının üzerinden 340 lira ile 3 adet cep telefonu çıktı. Tutanak karşılığı Belediyeye irat olarak kaydedilmek üzere el konulan 340 lirayı Suriyeli çocukların 1 saat içinde topladıkları belirlendi. 37 yaşındaki Abdülaziz Hacı çocuklarına dilencilik yaptırmaması için uyarıldı. Arapça yapılan uyarıda Türkiye’de dilenciliğin suç olduğu belirtilerek dilencilik yapmayı sürdürmeleri halinde “kamu düzenini bozdukları'' gerekçesiyle sınır dışı edilecekleri iletildi.