Urfalı Vekil Devreye Girdi,Yardım İstedi...

Mahmut Tanal’ın verdiği teklif kabul edilirse, evine 5 bin 238 liradan az para giren 4 kişilik her aileye, devlet yardımı verilecek. Yardım miktarı, yoksulluk sınırı altında yaşayan ailenin kazancına eklenecek parasal destek ile 5 bin 238 liraya yükseltilecek. Tanal kanun teklifinin gerekçesinde, geçim düzeyiyüksek ülkelerde sosyal yardım ve asgari geçim indirimi konularının yıllar önce düzenlendiğini hatırlatarak, ‘'İsviçre'de devlet temel ihtiyaçlar için kişi başına 986 Frank, 4 kişilik bir aile için de 2 bin 110 Frank destek sağlamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası da sosyal devleti öngörmektedir'' dedi.Asgari Geçim Yardımı Kanunu' adı verilen yasa teklifi ile, “İstatistik Kurumu tarafından her yıl yapılacak yoksulluk sınırı tespiti ile, bu sınırın altında yaşayan bireylere devlet tarafından mali yardım yapılır. Hiç kimse yoksulluk sınırı altında gelirle yaşamak zorunda bırakılamaz” hükmü getiriliyor.