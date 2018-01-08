Urfa'dan Ankara'ya Bakın Ne İçin Yürüdü!

Emperyalist ABD'nin Kudüs'ü siyonist terör şebekesinin başkenti olarak tanımasına tepki gösteren ve Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek isteyen 3 çocuk babası Nurettin Koç, İstanbul'dan Kudüs'e başlattığı yürüyüşünde Konya'ya ulaştı.

Soğuk havaya rağmen yürüyüşünü 22 gündür sürdüren Koç, hedefinin öncelikle Hatay'a ulaşmak, daha sonra Kudüs'e devam etmek olduğunu belirtti.

2004 yılında da başörtüsü özgürlüğü için Şanlıurfa'dan Ankara'ya yürüyen grubun içinde yer alan Koç, Filistin ve Kudüs hakkında çok konuşulduğunu, artık konuşulanları pratiğe dökme vaktinin geldiğini söyledi.

Filistin bayrağı ve sırt çantasıyla yürüyüşünü sürdüren Koç, "17 Aralık'ta İstanbul'dan yola çıktım. Bugün 21 ya da 22'nci gün olması lazım. Konya'nın Kulu ilçesine doğru gidiyorum. Bir Müslüman olarak yıllardır yapılan bu israil zulmüne tepki olsun diye elimden gelenin bu olduğunu düşündüm ve amele dökmeye çalışıyorum. İstiyorum ki insanlar zulme karşı bir şeyler yapsın. Çünkü çok konuştuk, o yüzden amele dökme vakti geldi. Zulme itiraz etmemiz gerekir. Mazlumların yalnız olmadığını onlara hissettirmemiz gerekiyor. Zalimlere de mazlumların tek olmadığını ve yanlarında birilerinin olduğunu hatırlatmak gerekiyor." dedi.

Riskli olduğu için geceleri yürümediğini anlatan Koç, "Bu çok büyük bir imtihan değil, sadece yoldayım. İsraili bir başkent olarak anacaksak o zulmün başkentidir. Ölen hiçbir insan benden, ölen hiçbir çocuk da çocuklarımdan değersiz değildir. Sabah namazdan sonra kahvaltı yaparak yola çıkıyorum. Akşam gün batımında da yürüyüşümü sonlandırıyorum. Geceleri riskli olduğu için yürümüyorum. Yol üzerinde misafir edenler oluyor. Yürüyüş boyunca kesinlikle bir araca binmiyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan başladığı yürüyüşü Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Ankara, Konya, Adana, Osmaniye, Hatay ve Suriye üzerinden Kudüs'e ulaşarak tamamlayacak olan Koç'a yol boyunca sürücüler ve vatandaşlar olumlu tepki göstererek, kendisiyle hatıra fotoğrafı çekiyorlar.