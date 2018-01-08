Projeye Dahil Olan İlçeler Açıklandı

“Kırsalda Okul Projesi”nin mimarlarından olan Şerafettin Turan, Urfa’da bulunan okulların yapımı ve onarımını kapsayan projenin ilk listesi açıklandı. Listeye göre ihaleye alanına giren okulları Harran’da bulunmakla beraber isimleri şu şekilde,
1) Akkuş
2) Yaygılı
3) Yedikardeş
4) Karatepe
5) Tanınmış
6) Ünlü
7) Damlası
8) Gökçe
9) Konacık
10) Arın
11) Minare
12) Tekneli
13) Kütüklü
14) Yukarı yarımca
15) Sütlüce
İhale kapsamında ismi yayınlanan okulların her birine en az 12 derslik ile birlikte birçoğuna lojman da yapılacak. Gıda paketi alımı ve kalorifet yakıtı alımını da kapsayan proje için Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan’a teşekkürlerini ileten Harranlılar “Bu değerli proje için İl Milli eğitim Müdürü’ne teşekkür ediyoruz. Eğitime verilen destek çok önemli. Bu tür projelerin hep var olmasını dileyerek, projede emeği geçen herkese minnetlerimizi sunuyoruz.” Yorumunda bulundular.
Proje kapsamına dâhil olan okullar arasında Halfeti ve Akçakale de yer alıyor.
Proje kapsamına dâhil olan okullar arasında Halfeti ve Akçakale de yer alıyor.
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