Çelik'ten Bursa Çıkarması...

Başkan Dündar, belediye binasındaki makamında ağırladığı Çelik'e belediye çalışmaları ve devam eden projelerle ilgili bilgi verdi.

Osmangazi Belediyesi'nin Bursa'ya fayda sağlayacak güzel çalışmalara imza attığını belirten Çelik, “Değerli Başkanımız Mustafa Dündar ile uzun yıllardır birlikte siyaset yapıyoruz. Başarılı çalışmalarından dolayı kendisini tebrik ediyorum. Bursa'daki ziyaretlerimizde, belediyelerimizin ve hükümetimizin yaptığı icraatları görüşüyoruz. El birliği, gönül birliği içinde çalışıyoruz. İnşallah, hizmetler daha da büyüyerek devam edecek. Başkanımıza ve ekibine çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Mustafa Dündar da Çelik'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, belediyenin çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi.