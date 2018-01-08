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Bu haber 08 Ocak 2018 01:19:21 Tarihinde eklenmiştir.

O Haberlere Sert Açıklama,Terör...

HARRAN ÜNİVERSİTESİNDEN AÇIKLAMA

O Haberlere Sert Açıklama,Terör...

Harran Üniversitesinden Yapılan Açıklamada Şu İfadelere Yer Verildi;


Üniversitemiz ile ilgili çıka haberler asılsızdır

Üniversitemiz hakkında son günlerde yıpratma amacıyla asılsız haberler yayınlanmaktadır. Aşağıdaki konuları açıklama gereği duyulmuştur.

1. Üniversitemiz tıp fakültesinde çalışan iki öğretim üyesi yaptıkları bir akademik çalışmanın üniversitemiz tarafından desteklenmediğini iddia ederek üniversitemizi yıpratıcı ifadeler kullanmışlardır. Bu iddiaların aksine bahsedilen çalışmanın yurtdışında uluslararası bir kongrede sunulması için, Haziran 2017'de üniversitemiz tarafından K17111 ve K16176 no'lu  BAP projeleri ile destek sağlanmıştır.
2. Bu öğretim üyelerinden birisi; hastanenin rutin işleyişinde adaptasyon gösteremediği, bölüm içinde sürekli sorun çıkardığı ve hastalara faydalı olacak ameliyatlarda gösterilmesi gereken performansı göstermediği için, çalıştığı birim tarafından yapılan soruşturma sonucunda disiplin cezası almıştır. 
3. Bahsi geçen öğretim üyelerinden birisi bölümündeki başka bir öğretim üyesi ile hastane'de emniyete intikal eden bir kavga yapmıştır. Hastanenin işleyişini, güvenliğini sağlamak ve kavganın tekrarı'nı önlemek amacıyla başka bir birime geçici olarak görevlendirilmiştir.

Ayrıca bu kişiler yaptıkları asılsız haberlerle üniversite yönetimini terör örgütleri ile bağlantılı gösterdikleri için haklarında soruşturma başlatılmıştır.
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17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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