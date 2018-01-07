Urfa Maçında Gol Sesi Çıkmadı...

Antalya Belek'te kamp çalışmalarını sürdüren Şanlıurfaspor oynadığı ilk hazırlık maçında Ankaragücü ile golsüz berabere kaldı.

Antalya Belek IC Otel antrenman sahalarında TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü ile karşılaşan sarı yeşilli ekip iyi mücadele ettiği ve çok sayıda gol fırsatından yararlanamadığı karşılaşmada sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Şanlıurfaspor sahaya İbrahim Demir, Talha Yazgan, Mehmet Taşçı, Fahri Tatan, Fevzi Özkan, Muhammed Gönülaçar, Oğuzhan Türk, İzzet Yıldırım, Deniz Çevik, Feridun Kıroğlu ve Artun Akçakın ilk 11'i ile başladı. Alperen Güner, Sercan Kaya, Şaban Özel, İsmail Güven, İbrahim Halil Durmuş ise oyunun ikinci yarısında görev alan isimler oldu.

90 dakika boyunca daha istekli ve daha atak bir futbol sergileyen sarı yeşilliler sahadan eşitlikle ayrıldı.