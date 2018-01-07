Çiftçimizin Sigortası Benim!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, tarım sigortalarının kapsamının genişletilmesiyle ilgili olarak aşağıdaki açıklamayı yaptı:

"Doğal riskler karşısında bitkisel ve hayvansal üretimde oluşan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla oluşturduğumuz Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), 2006 yılından beri çiftçilerimize hizmet veriyor. Devlet destekli olan bu tarım sigortasının kapsamını, ortaya çıkan ihtiyaçlar ve gelen talepler doğrultusunda her yıl yaptığımız yeniliklerle genişletiyoruz.

2006 yılından bu yana istikrarlı bir şekilde büyüyen tarım sigortası uygulamalarında 2017 yılını da, getirdiğimiz yenilikler sayesinde başarılı bir tablo ile geride bıraktık. 2017'de 1.6 milyon adet tarım sigortası poliçesi düzenlendi; 23 milyon dekar alan, 1.8 milyon arılı kovan sigortalandı. Üreticilerden 739 milyon liralık prim toplanırken bunun karşılığında üreticilere 850 milyon TL hasar ödemesi yaptık. 29 milyar liralık tarımsal değere teminat verdik. Sigorta kapsamına alınan küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre % 50 artışla 2.4 milyona ulaştı. Aynı dönemde 300 bin hasar dosyası işlem gördü.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile; çiftçilerden gelen yoğun talepler üzerine; 2018 yılında devlet destekli tarım sigortalarının yaygınlaştırılması, poliçe sayısının artırılması ve dolayısıyla sigortalılık oranlarının yükseltilmesi amacıyla birtakım değişikliklere gittik.

İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortasının kapsamını genişlettik

Geçen yıl getirdiğimiz yenilikle, ülke genelinde "buğday" ekimi yapılan kuru tarım alanlarında İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortasını uygulamaya koymuştuk. Yeni uygulamamızla 2018 yılında buğdayın yanı sıra arpa, çavdar, tritikale, yulaf ürünleri ve bu ürünlerin tohumlukları da bu kapsama dâhil ettik. Artık bu ürünleri de, dolu paketi dışındaki kuraklık başta olmak üzere, don, sıcak rüzgâr, sıcak hava dalgası, aşırı nem ve aşırı yağış risklerine karşı güvence altına almış olduk. Bu değişiklikle, risklerin hububat ürünlerinde yol açtığı verim kayıplarının telafi edilmesini amaçladık.

Prim fiyatları ve muafiyet oranlarında iyileştirmelere gittik

Kadın çiftçilerimize ve genç çiftçilerimize bir müjde vermek istiyorum. Birçok özel uygulamalarımızla desteklediğimiz kadın ve genç çiftçilerimizin devlet sigortası sistemine katılımını teşvik etmek amacıyla onlar için tüm sigorta branşlarında oluşan primin % 5'i oranında indirim uygulaması getirdik.

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortasındaki prim fiyatını % 8'den % 7'ye düşürdük.

Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortasında prim fiyatlarını; sabit arıcılıkta % 0,9'dan % 0,8'e, gezginci arıcılıkta ise % 1,4'ten % 1,3'e düşürdük.

Kiraz meyvesinde yağmur teminatı için uygulanan muafiyet oranını ise % 20'den %10'a indirdik.

Hayvan hayat sigortaları kapsamını genişlettik

Büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlarıyla ilgili Hayat Sigortaları kapsamına yeni hastalıklar da ilave ederek kapsamı genişlettik.

Çiftçimiz nasıl Türkiye'nin sigortası ise TARSİM de çiftçimizin sigortası ve güvencesidir

Her yıl getirmiş olduğumuz yenilikler, ülkemiz tarım sigortalarında sigortalılık oranının yükselmesini sağlıyor. Ayrıca 2018 yılından itibaren uydu ve drone gibi teknolojilerin de kullanımı ile risk, inceleme ve hasar değerlendirme süreçlerinin daha verimli olmasını hedefliyoruz.

Tarım sigortası yaptıran çiftçiler, sigorta primlerinin her yıl belirlenen oranlarda devlet tarafından desteklenmesiyle, az bir katkıyla ürünlerini sigorta yaptırma alışkanlığını kazanarak zararlarını gideriyorlar. Böylelikle ihtiyaç duydukları ekonomik ve sosyal güvenceye kavuşmaktadırlar. Dolayısıyla çiftçilerimizin doğal riskler karşısında mağduriyet yaşamamaları için tarım sigortasını vakit kaybetmeden yaptırmaları önem taşımaktadır. Bu bakımdan tüm çiftçilerimizi tarım sigortası yaptırmaya çağırıyorum. Çiftçimiz, Türkiye'nin nasıl sigortası ise TARSİM de çiftçimizin sigortası ve güvencesidir."