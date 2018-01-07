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Bu haber 07 Ocak 2018 13:39:08 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa Sarıkamış Şehitleri İçin Yürüdü

Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı dolayısıyla "Gençlik Şühedanın İzinde" temasıyla düzenlenen "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliği yapıldı.

​Şanlıurfa Sarıkamış Şehitleri İçin Yürüdü


Şanlıurfa’da yaklaşık 10 binlerce kişi sabah saatlerinde Rabia meydanında toplanarak Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı dolayısıyla ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdüler.
Güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüşte Şehitler ölmez vatan bölünmez”, “Polisime kalkan eller kırılsın” ve "Vatan sana canım feda" sloganlarının atıldığı yürüyüşte İl Müftüsü İhsan Açık, yürüyüş boyunca gençlerin sloganlarına öncülük etti. Yürüyüş Bediüzzaman Mezarlığı Şehitliğinde son buldu. Yapılan konuşmaların ardından İl Müftüsü İhsan Açık tarafından şehitler için edilen duaların ardından yürüyüş sona erdi.
 
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