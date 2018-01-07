​Şanlıurfa Sarıkamış Şehitleri İçin Yürüdü

Şanlıurfa’da yaklaşık 10 binlerce kişi sabah saatlerinde Rabia meydanında toplanarak Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı dolayısıyla ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdüler.Güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüşte Şehitler ölmez vatan bölünmez”, “Polisime kalkan eller kırılsın” ve "Vatan sana canım feda" sloganlarının atıldığı yürüyüşte İl Müftüsü İhsan Açık, yürüyüş boyunca gençlerin sloganlarına öncülük etti. Yürüyüş Bediüzzaman Mezarlığı Şehitliğinde son buldu. Yapılan konuşmaların ardından İl Müftüsü İhsan Açık tarafından şehitler için edilen duaların ardından yürüyüş sona erdi.