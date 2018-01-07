Fakıbaba Açıkladı,Geçiyoruz!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, çayda organik tarıma geçmeden önce bunun tüm paydaşlarla birlikte planlamasının ve yol haritasının yapılması gerektiğini kaydederek, "İnşallah organik tarıma geçeceğiz. Zaten ben de Tarım Bakanı olarak, bir hekim olarak gerçekten artık azottan, nitrattan, fosfordan bu toprağın mümkün olduğu kadar kurtarılması gerektiğine inanıyorum. Bir takvim, bir planlamasını, yolunu çizip gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Bakan Fakıbaba ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, çeşitli ziyaret ve programlar dolayısıyla Rize'ye geldi.

Fakıbaba ve Bak, sabah namazının ardından Cumhuriyet Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, bir çay ocağında vatandaşlarla bir araya geldi.

Ardından Rize Valiliğine giden Fakıbaba ve Bak, Vali Erdoğan Bektaş ile görüştü.

Fakıbaba ve Bak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ettikten sonra ÇAYKUR Genel Müdürlüğüne geçerek ÇAYKUR, özel sektör ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle basına kapalı bir toplantı yaptı.

Fakıbaba, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, organik tarım için herkesin gönüllü olduğunu belirterek "Organik tarıma geçilmesi isteniyor. Tonajı, ürünün miktarı, hasılası azalmadan nasıl geçebiliriz? Bunun bir planlamasını yapalım. Geçtiğimiz zaman nerelerde geçeceğimizi kararlaştıracağız." ifadesini kullanan Fakıbaba, "İnşallah organik tarıma geçeceğiz. Zaten ben de Tarım Bakanı olarak, bir hekim olarak gerçekten artık azottan, nitrattan, fosfordan bu toprağın mümkün olduğu kadar kurtarılması gerektiğine inanıyorum. Bir takvim, bir planlamasını, yolunu çizip gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Yol haritası olmadan bunu başarmalarının mümkün olmadığını ama plan, program, yol haritasını Ankara'da değil, tüm paydaşlarla ve üreticilerle birlikte yapacaklarını dile getiren Fakıbaba, "Esasında Çay Kanunu var. Bunun güncellenmesi söz konusu. Konu ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Fakıbaba, bölgede organik tarım alanlarının bu sene 32 bin dönümden 40 bin dönüme çıkarılacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Biz de yaptığımız çalışmalarda bu 40 bini nerelerde nasıl artırabiliriz? Ürün kaybı olmadan ne yapabiliriz? Bunun çalışmalarını yapacağız. Çay bizim için çok önemli. Sadece Rize için değil, Türkiye için çok önemli. Stratejik ürün olduğunu biliyoruz. Tarım Bakanı olarak bir Rizeli üretici nasıl düşünüyorsa benim de öyle düşüneceğimden emin olabilirsiniz."

Bakan Fakıbaba, ÇAYKUR'da çalışan mevsimlik işçilerin durumuyla ilgili olarak "Gerekli notlarımızı aldık. Bu konudaki talepleri Sayın Başbakanımıza ve Bakanımıza ileteceğiz." dedi.

Fakıbaba, ÇAYKUR'un başarılı çalışmalar yürüttüğüne dikkati çekerek, "Yeterli mi? Değil. Daha fazla çalışmamız ve çay üreticilerini mutlu etmemiz lazım. Çay sadece Rize'nin değil, Türkiye'nin stratejik ürünü. Çok önem veriyoruz." dedi.

Bölgede çaya zarar veren kelebek türüne de değinen Fakıbaba, bürokratların ve araştırma enstitülerinin bu alanda çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

"Çay Kanunu çalışmamız zaten var"

Bakan Osman Aşkın Bak da mevsimlik işçilerin çalışma süresinin 9 ay 29 güne çıkarılması için planlamaların yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sadece ÇAYKUR'da değil başka işletmelerde de var. Süreyi işçi lehine maksimum kullanmak için bütün kurumlarımız çaba gösteriyor. Yakından takip ediyoruz. ÇAYKUR işçimizin bir an önce emekli olabilmesi, daha fazla çalışabilmesi için girişimleri, düzenlemeleri yürütüyoruz. İyi olacak. Bu noktada bölgemiz için iyi olacak."

Çayın önemi ve kanun ihtiyacına değinen Bak, "Çay Kanunu çalışmamız zaten var. Biz onun sorunları çözecek şekilde genişlemesi, günün şartlarına uyarlanması için çalışmaları sürdürüyoruz. Başbakanlıkta bir taslak var. Onu tekrar gözden geçirip en kısa sürede Meclise taşımayı öngörüyoruz. İnanıyorum ki çay üreticisi ve bölgemiz için gelecekte önemli değerler elde edeceğiz." ifadesini kullandı.