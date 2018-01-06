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Bu haber 06 Ocak 2018 19:46:59 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da Facia,2 ölü 3 yaralı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir ailenin içinde bulunduğu otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Urfa'da Facia,2 ölü 3 yaralı

Viranşehir-Diyarbakır Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Viranşehir-Diyarbakır Karayolu'nun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Viranşehir istikametinden Diyarbakır istikametine gitmekte olan otomobil sürücüsü Sabhat Şeyhan, aynı istikamette giden plakasını henüz öğrenilemeyen inşaat tahtası yüklü olan traktöre arkadan çarptı.

Kazada otomobilde bulunan Mahir (7)  ve annesi Hüsne Şeyhan (35) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Sabhat (40) Gülbahar (15) ve Fatmagül (8) Şeyhan yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Gülbahar ve Fatmagül'ün Şanlıurfa merkezdeki hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Mahir ve annesi Hüsne Şeyhan ise Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



 
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Urfa'da Facia,2 ölü 3 yaralı
Urfa'da Facia,2 ölü 3 yaralı
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