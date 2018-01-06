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Bu haber 06 Ocak 2018 20:13:27 Tarihinde eklenmiştir.

Maaşlara Zam Geliyor,Milyonlarca Kişiye Müjde!

Maliye yeni çalışma başlattı

Maaşlara Zam Geliyor,Milyonlarca Kişiye Müjde!

Hükümet, kamuda çalışan yaklaşık 3 milyon memuru yakından ilgilendiren ek gösterge sistemini değiştirmeye hazırlanıyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, Çalışma Bakanlığı ile birlikte yürüttükleri çalışmayla kamuda yükselmenin, çalışanların kendilerini ifade edebilmelerinin önünü açacak düzenleme yapacaklarını bildirdi. Farklı kurumlarda, farklı unvanlarda ek gösterge ve tazminat sisteminin içinden çıkılmaz hal aldığını belirten Bakan Ağbal, bu konuda genel bir çalışma yaptıklarını söyledi.

ŞUBE MÜDÜRLERİ MAĞDUR

Memur sendikaları yardımcı hizmetler sınıfına da ek gösterge verilmesini isterken, düzenleme ile çalışanların mali haklarıyla ücret sisteminin değişmesi öngörülüyor. Özellikle şube müdürü gibi pozisyondakilerin mağduriyetleri de giderilmiş olacak. Müdür ve şube müdürü kadrosunda birinci derece kadro/aylık derecesi ile görev yapan yükseköğrenim mezunu devlet memurları en çok 2200 ek göstergeden yararlanabiliyor. Maliye yetkilileri, bu rakamın ek göstergeden yararlanan ve kadro/aylık derecesi 1 olan yükseköğrenim mezunu devlet memurları için belirlenmiş en düşük rakam olması, kurumlarda yönetim kademesinde yer alan müdür ve şube müdürlerinin ek gösterge taleplerini haklı çıkardığını belirtiyor..
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Ekonomi
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4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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