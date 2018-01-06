Herkese 1326 lira,İşte Detaylar!

2000 öncesi işçi emekli maaşı 1569 liraya, 2000-2008 arasında emekli olanın maaşı 1231 liraya, 2008 sonrası işçi emekli aylığı da 935 liraya çıkacak. En düşük Bağkur esnaf emeklisinin aylığı 1326 lira olurken, Bağkur tarım emeklisi taban aylığı 989 lira oldu. 2008’den sonra asgari ücret kazancı üzerinden prim yatırarak yeni emekli olanların maaşı ise 700 lira seviyelerine kadar düşüyor. İşte 17 Ocak itibarıyla hesaplara yatacak zamlı maaşlar.