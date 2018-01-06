Urfa Çiftçisi İçin Büyük Tehlike!

Son yılların en kurak kışını yaşıyoruz.Meteorolojik tahminler genellikle tahminlerin altında kalıyor.Ekonomik anlamda zaten zor günler yaşayan bölge üreticisi kuraklık riskinin giderek artması karşısında kara kara düşünüyor.İklim değişikliği ve kuraklık, tarımı tehdit eden en önemli sorun olarak 2018'de de hükümetin en önemli gündem maddelerinden biri olacak.Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun verdiği bilgiye göre, Türkiye son 44 yılın en kurak dönemini yaşıyor. Kuraklıkla mücadele için Bakanlık tarafından “Ulusal Kuraklık Yönetimi Eylem Stratejisi” hazırlanıyor.Türkiye Erozyonla Mücadele,Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı(TEMA) doğal felaket olan kuraklığın sadece tarım için değil, su sorunu ile kentleri de tehdit ettiğini duyurdu.Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’ne göre iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek olan Akdeniz Çanağı’nda bulunan Türkiye’nin Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yüzde 20 ile yüzde 40 arasında, İç ve Batı Anadolu bölgelerinde ise yüzde 40’ı aşan oranlarda yağışların azalacağı öngörülüyor. Bu durum gelecekte bugünkünden daha uzun ve şiddetli kuraklıkların sıklıkla yaşanması olasılığını artırıyor. Yapılan kuraklık riski çalışmalarında Türkiye nüfusunun 50 milyonluk kesimini barındıran 30 şehrin büyük oranda kuraklıktan etkileneceği görülüyor.Kaynak: Dünya