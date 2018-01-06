Gölcüklüler, Eyyübiye Belediyesi'ne Teşekkür Etti

Eyyübiye Belediyesi tarafından başlatılan ve yapımı tamamlanan taziye evinin büyük bir ihtiyaç olduğunu; gerek bina, gerek iç tefrişat ve çevre düzenlemesiyle bu ihtiyacın karşılandığını belirten Gölcük Mahalle Muhtarı Fevzi Akpolat ve mahalle sakinleri, Mahallemiz Hilvan'ın en büyük kırsal mahallesi olmasına rağmen taziye evimizin olmayışından, taziyelerimizi evlerimizde yapıyorduk. Mahallemize bir taziye evinin yapılması için önce Hilvan Belediyesi'ne başvurduk. Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, bu ihtiyacımızın en kısa sürede giderilmesi için Eyyübiye Belediyesi'ne bildirdi. Sağ olsun Belediye Başkanı Mehmet Ekinci bu isteğimizi geri çevirmeyerek mahallemize bu eseri kazandırdı. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ve Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık'a teşekkür eder başarılarının devamını diliyoruz. Allah kendilerinden razı olsun dedi.