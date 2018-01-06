Urfa İçin Büyük Bereket!

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün çalışmalarıyla, Şanlıurfa’ya suyla bereket geldi.GAP Projesiyle birlikte kurak toprakların yeşillendiği bölgede, 2017 yılı itibariyle 4 milyon dekar tarım arazisi sulanıyor.Suyla gelen bereket ile bölge çiftçisinin refah seviyesi yükselirken, gerçekleştirilen sulama projeleriyle yüzbinlerce insana istihdam sağlandı.Temel hedefi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi halkının gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bu bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkanlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkıda bulunmak olan GAP projesi, çok sektörlü, entegre ve sürdürülebilir bir kalkınma anlayışı ile ele alınan bir bölgesel kalkınma projesidir. Proje alanı Fırat ve Dicle havzaları ile yukarı Mezopotamya ovalarında yer alan 9 ili kapsamaktadır.Fırat ve Dicle nehirleri üzerindeki sulama ve hidroelektrik amaçlı projeler olarak planlanan GAP, 1980’lerde çok sektörlü, sos yo-ekonomik bir bölgesel kalkınma programına dönüştürülmüştür. Kalkınma programı, sulama, hidroelektrik, enerji, tarım, kırsal ve kentsel altyapı, ormancılık, eğitim ve sağlık gibi sektörleri kapsamaktadır. Su Kaynakları Programı 22 baraj, 19 hidroelektrik santrali ve 1.82 milyon hektar alanda sulama sistemleri yapımını öngörmektedir. Toplam maliyeti 32 milyar dolar olan Proje’nin, Enerji santrallerinin toplam kurulu gücü 7476 MW olup yılda 27 milyar kilowatsaat enerji üretimi öngörülmektedir.Proje, gelecek kuşaklar için kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam yaratılmasını amaçlayan sürdürülebilir insani kalkınma felsefesi üzerine kurulmuştur; Kalkınmada adalet, katılımcılık, çevre korunması, istihdam, mekânsal planlama ve alt yapı geliştirilmesi GAP’ın temel stratejileridir.Şanlıurfa 2017 yılı için 233.700.000 TL ek gelir sağlamış ve 134 738 kişi istihdam edilmiştir olup yaklaşık 4 milyon dekar tarım arazisi sulanmakta ve, Ülke ekonomisine bu anlamda katkı sağlamaktadır.