Mezarlıkta İnsana Ait Kesik Bacak Bulundu

Merkez Eyyübiye ilçesinde bulunan Eyüp Peygamber Camisi avlusundaki mezarlıkta insana ait kesilmiş bir bacak bulundu.Olay, bugün sabah saatlerinde, Eyüp Peygamber Cami avlusunda bulunan mezarlıkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah namazını kılmak için camiye gelen vatandaşlar, namazdan sonra mezarlıkta siyah bir poşet gördüler. Bunun üzerine vatandaşlar, hemen çevredeki güvenlik görevlisine haber verdi. Olay yerine gelen güvenlik görevlisi torbayı bıçakla açtığında, insana ait bir bacak buldu.Güvenlik görevlisi durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.Bulunan bacak parçası incelenmek üzere Şanlıurfa Adli Tıp kurumuna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.