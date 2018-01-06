Balıklıgöl'ün Taşması An Meselesi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin aylar önce başladığı ve yıl sonunda bitecek dediği çevre düzenlemesi 2018 yılına girmemize rağmen hala bitmedi. Uzun süre de devam edeceğe benzeyen çalışmalar, yağışların artmasıyla biriken yağmur sularının Balıklıgöl’e karışmasıyla balıkların ölümüne sebep olacak.Konu hakkında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine şikayetlerini yağdıran çevre halkı, özellikle Balıklıgöl esnafı,yorumunda bulundu.Kış aylarında yağmurun olduğu günlerde yağmur sularının birikmesi sonucu Balıklıgöl’e akan çamurlu yağmur sularının balıklara zarar verdiğini dile getiren bir vatandaş ise,fadelerini kullandı.