Balıklıgöl'ün Taşması An Meselesi

Konu hakkında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine şikayetlerini yağdıran çevre halkı, özellikle Balıklıgöl esnafı, “Çalışmalar uzun zamandır devam ediyor. Yıl sonunda bitecek denildi, bitmedi. Aylardır doğru düzgün satış yapamadık. Çalışmalar daha ne kadar süreceği hakkında da bilgi vermiyorlar.” yorumunda bulundu.
Kış aylarında yağmurun olduğu günlerde yağmur sularının birikmesi sonucu Balıklıgöl’e akan çamurlu yağmur sularının balıklara zarar verdiğini dile getiren bir vatandaş ise, “Yağmur suları Balıklıgöl’e akıyor. Çalışmalardan dolayı çamur olan alanlardan akan sular Balıklıgöl’ün suyunu bulandırdığı gibi içindeki balıkların da ölümüne sebebiyet verecek. Daha önce böyle bir sorunla karşılaşmıştık. Balıklıgöl yağmur sularından dolayı taşmıştı. bu yıl da aynısını yaşamamk adına önlem almalılar. Hem esnafı, hem turistleri hem de balıkları olumsuz etkileyen bu çalışmanın ne zaman biteceğini Büyükşehir’den açıklamasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.
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