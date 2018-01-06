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Bu haber 06 Ocak 2018 10:42:29 Tarihinde eklenmiştir.

Süleymanşah Kampı Çalışanları Kadro Alacak Mı?

​Akçakale Süleymanşah Konaklama Tesisleri Mülteci Kampı çalışanları basın açıklaması yaptı. Yaptıkları basın açıklamasında taşeronları ilgilendiren yeni tasarıdan sonra kamp çalışanlarının kadro alıp alamayacaklarını sordu.

Süleymanşah Kampı Çalışanları Kadro Alacak Mı?

Akçakale Süleymanşah Konaklama Tesisleri Mülteci Kampında dün basın açıklaması yapıldı. Taşeron çalışanlara kadro verileceği haberleri ve meclis görüşmelerinin ardından, Süleymanşah Konaklama Tesisleri Mülteci Kampında görev yapan çalışanları kapsayıp kapsamadığını sordu.

Süleymanşah Kampı çalışanları, “Birçok kuruma resmi yazı gitmiş olmasına rağmen bize gelmedi. Konuyla ilgili durumumuz bir türlü netleşmedi. Kime soruyorsak net bir cevap alamıyoruz. Devlet büyüklerinden idari amirlerimizden bu muammanın çözülmesini istiyoruz. Bizler burada yeri geldi gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık. Burada çalışan emekçi kardeşlerimizin haklarının göz ardı edilmesini istemiyoruz.  Devlet büyüklerimizden taşeron çalışanlarla alakalı yayınlanan KHK’nın Akçakale Kamp çalışanlarını kapsayıp kapsamadığını açıklamalarını bekliyoruz.” dediler.

Açıklamadan sonra görevlerinin başına dönen işçiler sordukları sorunun cevabını alabilmek için merakla bekliyorlar. 
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