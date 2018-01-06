Süleymanşah Kampı Çalışanları Kadro Alacak Mı?

Süleymanşah Kampı çalışanları, “Birçok kuruma resmi yazı gitmiş olmasına rağmen bize gelmedi. Konuyla ilgili durumumuz bir türlü netleşmedi. Kime soruyorsak net bir cevap alamıyoruz. Devlet büyüklerinden idari amirlerimizden bu muammanın çözülmesini istiyoruz. Bizler burada yeri geldi gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık. Burada çalışan emekçi kardeşlerimizin haklarının göz ardı edilmesini istemiyoruz. Devlet büyüklerimizden taşeron çalışanlarla alakalı yayınlanan KHK’nın Akçakale Kamp çalışanlarını kapsayıp kapsamadığını açıklamalarını bekliyoruz.” dediler.
Açıklamadan sonra görevlerinin başına dönen işçiler sordukları sorunun cevabını alabilmek için merakla bekliyorlar.
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