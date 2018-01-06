Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 06 Ocak 2018 09:59:18 Tarihinde eklenmiştir.

Dışişleri Bakanlığı Açıkladı. Reddediyoruz

İsrail parlamentosu bir kanun ile Kudüs’ün herhangi bir mahallesinden çekilme kararı almak için 120 sandalyeli parlamentoda en az 80 milletvekilinin onayını zorunlu kıldı. Dışişleri Bakanlığı, Filistin'in bazı mahallelerinin İsrail’in egemenliği altında ayrı bir belediye yapısı altına alınmasını mümkün hale getiren yasa tasarısını reddettiği yönünde açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Açıkladı. Reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada şunları ifade etti,

“Muhtemel bir barış anlaşmasıyla Kudüs’ün bazı bölgelerinden vazgeçilmesi için 80 milletvekilinin onayını zorunlu kılan ve ayrım duvarının ötesindeki bazı Filistinli mahallelerin İsrail’in egemenliği altında ayrı bir belediye yapısı altına alınmasını mümkün hale getiren yasa tasarısının İsrail Parlamentosu’nda kabulü barış sürecinin zeminini tahrip eden ve bölgesel barış ile istikrara zarar verecek bir adımdır.
İsrail tarafından atılan bu gayrimeşru adımlar 13 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen İİT Olağanüstü Zirvesi Nihai Bildirisi ile 10/19 sayılı BM Genel Kurul kararında ifadesini bulan, Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsünün değiştirilmesinin kabul edilemeyeceğine ilişkin uluslararası toplumun iradesine aykırıdır. İsrail’in bu adımlarını tehlikeli buluyor ve reddediyoruz.”
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Mezarlıkta İnsana Ait Kesik Bacak Bulundu
Mezarlıkta İnsana Ait Kesik Bacak Bulundu
​Şanlıurfa’da Eyüp Peygamber Cami avlusundaki mezarlıkta, poşet içerisinde insana ait bir bacak bulundu.
Urfalı Babanın Filminden İlk Kareler
Urfalı Babanın Filminden İlk Kareler
​Müslüm Gürses'in hayat hikayesini perdeye taşıyacak olan 'Müslüm' filminden ilk fotoğraflar yayınlandı. Filmde Gürses’i Timuçin Esen, eşi Muhterem Nur’u ise Zerrin Tekindor canlandıracak. Geçtiğimiz yıllarda hayata veda eden ünlü sanatçı Müslüm Gürses’in hayatı beyaz perdeye aktarılıyor. Çekimleri Adana’da devam eden ‘Müslüm’ filminin ilk görüntüleri düzenlenen basın toplantısında kamuoyu ile paylaşıldı.
Urfalılar Müjde! TOKİ Kayıtları Başlıyor
Urfalılar Müjde! TOKİ Kayıtları Başlıyor
​Şanlıurfa Viranşehir İlçesinde inşa edilen Toplu Konutların satış tarihi belli oldu.
Dışişleri Bakanlığı Açıkladı. Reddediyoruz
Dışişleri Bakanlığı Açıkladı. Reddediyoruz
İsrail parlamentosu bir kanun ile Kudüs’ün herhangi bir mahallesinden çekilme kararı almak için 120 sandalyeli parlamentoda en az 80 milletvekilinin onayını zorunlu kıldı. Dışişleri Bakanlığı, Filistin'in bazı mahallelerinin İsrail’in egemenliği altında ayrı bir belediye yapısı altına alınmasını mümkün hale getiren yasa tasarısını reddettiği yönünde açıklama yaptı.
Haliliye İlçe Kaymakamı Muhtarlara Teşekkür Belgesi Verdi
Haliliye İlçe Kaymakamı Muhtarlara Teşekkür Belgesi Verdi
​Haliliye İlçe Kaymakamı Ali YILMAZ 2017 yılı içerisinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi olarak görev yapan ve sene başında görevleri sona eren Atatürk Mahallesi Muhtarı Mahmut KARADAŞ ve Ernebi Mahallesi Muhtarı Mehmet DENİZ’ e vermiş oldukları hizmetler nedeniyle Teşekkür Belgesi verdi.
YAZIKLAR OLSUN SİZE ! ”MAZLUMUN AHI İNDİRİR ŞAHI”
YAZIKLAR OLSUN SİZE ! ”MAZLUMUN AHI İNDİRİR ŞAHI”
İktidar Partsinin yönetimine girmek halka hizmet için mi yoksa bedava maaş almak için mi?.
​Halfeti İlçe Başkanı belli oldu
​Halfeti İlçe Başkanı belli oldu
Ak Parti Halfeti İlçe Başkanı belli oldu.
Fakıbaba Zehirlenmelere Karşı Harekete Geçti...
Fakıbaba Zehirlenmelere Karşı Harekete Geçti...
​Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığınca TSK'nın gıda teminine ilişkin iş birliği protokolü Milli Savunma Bakanlığı Özalp Salonu'nda düzenlenen törenle imzalandı.
Edaş'tan Urfa Açıklaması,Şüpheye Yer Bulunmuyor!
Edaş'tan Urfa Açıklaması,Şüpheye Yer Bulunmuyor!
Dicle Elektrik Dağıtım, bazı basın ve yayın organlarında yer alan ‘’Engelliye kaçak elektrik cezası kesen DEDAŞ geri adım attı’’ başlıklı haberle ilgili olarak bir açıklama yaptı.
Fakıbaba'nın Acı Günü..
Fakıbaba'nın Acı Günü..
Ali Fakıbaba Hayatını Kaybetti.
Gülpınar Samsat'ta
Gülpınar Samsat'ta
​AB Uyum Komisyonu Başkanı Şanllıurfa Milletvekili kasım Gülpınar Adıyamanlılarla bir araya geldi.
Urfa'da kayboldular, 2 Gündür Haber Alınamıyor
Urfa'da kayboldular, 2 Gündür Haber Alınamıyor
​Urfa’da 13 – 14 yaşlarında kaybolan çocuklardan haber alınamıyor.
Urfalılar Müjde! TOKİ Kayıtları Başlıyor
Urfalılar Müjde! TOKİ Kayıtları Başlıyor
Siverek İçin Müjdeli Haber,Tarihe Karışıyor!
Siverek İçin Müjdeli Haber,Tarihe Karışıyor!
Urfa'ya Dev Yatırım,252 milyon EURO destek...
Urfa'ya Dev Yatırım,252 milyon EURO destek...
Fakıbaba Zehirlenmelere Karşı Harekete Geçti...
Fakıbaba Zehirlenmelere Karşı Harekete Geçti...
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:05
Güneş
07:32
Öğle
12:38
İkindi
15:08
Akşam
17:31
Yatsı
18:51
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿