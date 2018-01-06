Haliliye İlçe Kaymakamı Muhtarlara Teşekkür Belgesi Verdi

Kaymakamlık Makamında belgelerin verilmesi dolayısıyla Muhtarlara hitaben konuşan İlçe Kaymakamı Sayın Ali YILMAZ “Sizlerle görev yaptığımız süre içerisinde idare ile uyumlu çalışmanız, vatandaşın talep ve dileklerini idareye aktarmada göstermiş olduğunuz çabalarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Bundan sonra da; mahallelerinizin sorunlarının takipçiliğini devam ettireceğinize olan inancım sonsuzdur” dedi.2017 yılı içerisinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi olarak görev yapan ve sene başında görevleri sona eren Atatürk Mahallesi Muhtarı Mahmut KARADAŞ ve Ernebi Mahallesi Muhtarı Mehmet DENİZ de kendilerine takdirleri dolayısıyla İlçe Kaymakamına teşekkür ettiler.