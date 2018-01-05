Siverek İçin Müjdeli Haber,Tarihe Karışıyor!

DSİ 15. Bölge Müdürlüğü tarafından inşası süren Siverek İçme Suyu Arıtma Tesisinde çalışmalar tam hız devam ediyor.Siverek halkını temiz içme suyuna kavuşturacak olan tesisin yükleniciliğini A.K.M Altyapı – Bmg A.Ş-Arges LTD. ŞTİ İş Ortaklığı yapıyor.40.000.000 TL maliyetli projenin fiziki yapısının yüzde 44’ü tamamlandı. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 10 Şubat 2017’de yapımına start verilen ve 2019 yılında bitirilmesi hedeflenen projede betonarme çalışmaları tamamlandı.Siverek’e günde 110 bin m³ su pompalayacak olan tesis, işletmeye açılmasıyla birlikte; 21 köy ve Siverekte ikamet eden 250.000 bin vatandaşa 2050 yılına kadar dünya standartlarında içme suyu sağlayacak.Proje bölgede istihdam alanı oluşturacak ve yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlayacak.