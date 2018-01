Urfa'ya Dev Yatırım,252 milyon EURO destek...

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Şanlıurfa İl Koordinatörü Dr. Sadık Yetim; 21 Aralık 2017 itibari ile 252 milyon EURO bütçe ile 3. Çağrı ilanına çıktıklarını söyledi. Peki TKDK hangi tür işletmelere bütçe verecek? işte kalem kalem destek verilecek olan işletmelerin listesi...TKDK Şanlıurfa İl Koordinatörü Dr. Sadık Yetim; 21 Aralık 2017 itibari ile 252 milyon EURO bütçe ile 3. Çağrı ilanına çıktıklarını söyledi. Dr. Yetim; bu çağrı döneminde;Süt Üreten Tarımsal İşletmelerKırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmelerKanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmelerYumurta Üreten Tarımsal İşletmelerBitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesiSeracılıkZanaatkarlık ve yerel ürün işletmeleriKırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleriSu ürünleri yetiştiriciliğiMakine ParklarıYenilenebilir enerji yatırımlarısektörlerinden gelen projeleri destekleyeceklerini belirtti. Dr. Yetim, projelerin kabul edilmesi için, Başvuru Çağrı Rehberlerinde detayları verilen IPARD sırlama kriterlerine göre hazırlanması gerektiğini ifade ederek Şanlıurfa İl Koordinatörlüğü olarak proje hazırlama aşamasında yatırımcılara her türlü desteği vermeye hazır oldukların söyledi. Yatırımcıların hazırlıklarına bir an önce başlamaları gerektiğini dile getiren Dr. Yetim, bu proje döneminde Şanlıurfa yatırımcı ve üreticilerinden rekor düzeyde başvuru beklediklerini sözlerine ekledi.