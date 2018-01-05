Urfa'ya Dev Yatırım,252 milyon EURO destek...

TKDK Şanlıurfa İl Koordinatörü Dr. Sadık Yetim; 21 Aralık 2017 itibari ile 252 milyon EURO bütçe ile 3. Çağrı ilanına çıktıklarını söyledi. Dr. Yetim; bu çağrı döneminde;
Süt Üreten Tarımsal İşletmeler
Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler
Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler
Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler
Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi
Seracılık
Zanaatkarlık ve yerel ürün işletmeleri
Kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri
Su ürünleri yetiştiriciliği
Makine Parkları
Yenilenebilir enerji yatırımları
sektörlerinden gelen projeleri destekleyeceklerini belirtti. Dr. Yetim, projelerin kabul edilmesi için, Başvuru Çağrı Rehberlerinde detayları verilen IPARD sırlama kriterlerine göre hazırlanması gerektiğini ifade ederek Şanlıurfa İl Koordinatörlüğü olarak proje hazırlama aşamasında yatırımcılara her türlü desteği vermeye hazır oldukların söyledi. Yatırımcıların hazırlıklarına bir an önce başlamaları gerektiğini dile getiren Dr. Yetim, bu proje döneminde Şanlıurfa yatırımcı ve üreticilerinden rekor düzeyde başvuru beklediklerini sözlerine ekledi.
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