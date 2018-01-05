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Bu haber 05 Ocak 2018 18:31:33 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'ya Dev Yatırım,252 milyon EURO destek...

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Şanlıurfa İl Koordinatörü Dr. Sadık Yetim; 21 Aralık 2017 itibari ile 252 milyon EURO bütçe ile 3. Çağrı ilanına çıktıklarını söyledi. Peki TKDK hangi tür işletmelere bütçe verecek? işte kalem kalem destek verilecek olan işletmelerin listesi...

Urfa'ya Dev Yatırım,252 milyon EURO destek...

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Şanlıurfa İl Koordinatörü Dr. Sadık Yetim; 21 Aralık 2017 itibari ile 252 milyon EURO bütçe ile 3. Çağrı ilanına çıktıklarını söyledi. Peki TKDK hangi tür işletmelere bütçe verecek? işte kalem kalem destek verilecek olan işletmelerin listesi...

TKDK Şanlıurfa İl Koordinatörü Dr. Sadık Yetim; 21 Aralık 2017 itibari ile 252 milyon EURO bütçe ile 3. Çağrı ilanına çıktıklarını söyledi. Dr. Yetim; bu çağrı döneminde;

Süt Üreten Tarımsal İşletmeler
Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler
Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler
Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler
Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi
Seracılık
Zanaatkarlık ve yerel ürün işletmeleri
Kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri
Su ürünleri yetiştiriciliği
Makine Parkları
Yenilenebilir enerji yatırımları
sektörlerinden gelen projeleri destekleyeceklerini belirtti. Dr. Yetim, projelerin kabul edilmesi için, Başvuru Çağrı Rehberlerinde detayları verilen IPARD sırlama kriterlerine göre hazırlanması gerektiğini ifade ederek Şanlıurfa İl Koordinatörlüğü olarak proje hazırlama aşamasında yatırımcılara her türlü desteği vermeye hazır oldukların söyledi. Yatırımcıların hazırlıklarına bir an önce başlamaları gerektiğini dile getiren Dr. Yetim, bu proje döneminde Şanlıurfa yatırımcı ve üreticilerinden rekor düzeyde başvuru beklediklerini sözlerine ekledi.
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Ekonomi
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Urfa'ya Dev Yatırım,252 milyon EURO destek...
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Şanlıurfa İl Koordinatörü Dr. Sadık Yetim; 21 Aralık 2017 itibari ile 252 milyon EURO bütçe ile 3. Çağrı ilanına çıktıklarını söyledi. Peki TKDK hangi tür işletmelere bütçe verecek? işte kalem kalem destek verilecek olan işletmelerin listesi...
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2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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