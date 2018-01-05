Urfa'daki Ekmek Sorununa 48 Yıldır Çözüm Bulamadılar

Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği'nde belirtilen ekmek gramajları 2018 yılının ilk ayı yürürlüğe girdi.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle, önceki dönemlerde 250 gr ile piyasaya sürülüp 50’şer gram arttırılan ekmek çeşitleri, resmi gazetede yayınlanan yeni bir tebliğ ile en az 200 gram ağırlıktan başlamak üzere 10'ar gram artırılarak satışa sunulacak.Yıllardır vatandaşların büyük sorunu olan ve hala devam eden ekmek gramajları ne yazık ki Urfa’da hala devam ediyor. Gramajları üretim aşamasında düşürüp olması gereken gramaj fiyatından satan fırıncılar tespit edilip cezai işlem uygulanıyor.Gramajı düşürülen ekmeğin aynı zamanda kalitesiz olarak sofralarına dahil etmek zorunda kaldıklarını söyleyen vatandaşlar, “250 gr ekmeğe 1 TL ödememiz gerekirken 200 gr ekmeğe 1 TL ödüyoruz. Gramajı düşürüyorlarsa fiyatı da düşürsünler.Kimse bu sorunun üstünde durmuyor, büyük çoğunluğumuz farkında olmadan sömürülüyoruz.” yorumunda bulundu.Bir türlü çözüme kavuşmayan ekmek gramajlarının üretim aşamasında düşürülmesi sorunu, Urfa’da yeni bir sorun değil. 7 Şubat 1970 tarihinde yayınlanan ve Urfa’ya ait olan bir gazetede “Furunlarda Eksik ve Hamur ekmek Satılıyor” başlığı ekmeğin kalitesiz ve gramajı düşürülerek satılması sorununun 48 yıldır devam ettiğini gözler önüne seriyor.Yıllardır aynı sorunla cebelleşen vatandaşlar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı, Büyükşehir Belediyesi, tarım İl Müdürlüğü ve Fırıncılar Odası Başkanı’ndan konuya el atmalarını talep ediyorlar.