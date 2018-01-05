Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 05 Ocak 2018 17:48:47 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'daki Ekmek Sorununa 48 Yıldır Çözüm Bulamadılar

​Urfa’da fırınlarda satılan ekmeklerin gramajlarının düşük olduğu fakat olması gereken gramaj fiyatından satıldığı tespit edildi.

Urfa'daki Ekmek Sorununa 48 Yıldır Çözüm Bulamadılar

Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği'nde belirtilen ekmek gramajları 2018 yılının ilk ayı yürürlüğe girdi. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle, önceki dönemlerde 250 gr ile piyasaya sürülüp 50’şer gram arttırılan ekmek çeşitleri, resmi gazetede yayınlanan yeni bir tebliğ ile en az 200 gram ağırlıktan başlamak üzere 10'ar gram artırılarak satışa sunulacak.

“Urfa’daki Fırınlar Tebliğe Ne Kadar Uyuyor”
Yıllardır vatandaşların büyük sorunu olan ve hala devam eden ekmek gramajları ne yazık ki Urfa’da hala devam ediyor. Gramajları üretim aşamasında düşürüp olması gereken gramaj fiyatından satan fırıncılar tespit edilip cezai işlem uygulanıyor. 

Gramajı düşürülen ekmeğin aynı zamanda kalitesiz olarak sofralarına dahil etmek zorunda kaldıklarını söyleyen vatandaşlar,  “250 gr ekmeğe 1 TL ödememiz gerekirken 200 gr ekmeğe 1 TL ödüyoruz. Gramajı düşürüyorlarsa fiyatı da düşürsünler.
Kimse bu sorunun üstünde durmuyor, büyük çoğunluğumuz farkında olmadan sömürülüyoruz.” yorumunda bulundu.

Bir türlü çözüme kavuşmayan ekmek gramajlarının üretim aşamasında düşürülmesi sorunu, Urfa’da yeni bir sorun değil. 7 Şubat 1970 tarihinde yayınlanan ve Urfa’ya ait olan bir gazetede “Furunlarda Eksik ve Hamur ekmek Satılıyor” başlığı ekmeğin kalitesiz ve gramajı düşürülerek satılması sorununun 48 yıldır devam ettiğini gözler önüne seriyor.


Yıllardır aynı sorunla cebelleşen vatandaşlar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı, Büyükşehir Belediyesi, tarım İl Müdürlüğü ve Fırıncılar Odası Başkanı’ndan konuya el atmalarını talep ediyorlar.
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
Urfa'daki Ekmek Sorununa 48 Yıldır Çözüm Bulamadılar
Urfa'daki Ekmek Sorununa 48 Yıldır Çözüm Bulamadılar
​Urfa’da fırınlarda satılan ekmeklerin gramajlarının düşük olduğu fakat olması gereken gramaj fiyatından satıldığı tespit edildi.
karaköprü'de Kepçe, Apartmanın İstinat Duvarını Yıktı
karaköprü'de Kepçe, Apartmanın İstinat Duvarını Yıktı
​Urfa’nın Karaköprü İlçesinde inşaat alanları çevre halkını zor durumda bırakıyor. İnşaat kepçesinin bir apartmanın bahçe duvarını çökmesine sebebiyet vermesinden dolayı binanın önünden araçlarını çekemeyen halk endişeli bir şekilde yetkililerden yardım bekliyor.
Urfa’daki tacizcilere Mor Otobüs Uygulaması
Urfa’daki tacizcilere Mor Otobüs Uygulaması
Dünyanın birçok ülkesinde uygulanan, Türkiye’nin de son yıllarda uygulamaya başladığı Pembe otobüs, pembe taksi gibi sözde kadınları koruma amaçlı yapılan uygulama ‘Urfa’ya da getirilsin’ diyorlar.
Büyükşehir'in Halkla Derdi ne?
Büyükşehir'in Halkla Derdi ne?
Urfa’da yaya geçidi kaldırıldı. Yayaların geçtiği bölüm betonlarla kaplanıp üzerine çimler ekilerek yayaların geçişi engellendi. Halk soruyor, “Yaya geçidiyle derdiniz ne?”
Kayıp Çocuklar Bulundu
Kayıp Çocuklar Bulundu
Salı günü sabah 08.00'dan beridir kendilerinden haber alınamayan çocuklar bugün bulundu.
Urfa'da Avcılara Ceza Yağıyor
Urfa'da Avcılara Ceza Yağıyor
​Urfa’da kaçak avlanmayla mücadele çalışmaları kapsamında 600 avcıdan 133 tanesine toplamda 226.403,00 lira para cezası uygulandı.
​Adli Tıp Kurumu’nun Yeri Değişecek
​Adli Tıp Kurumu’nun Yeri Değişecek
Yaklaşık 4 yıl önce kadar Atatürk Mahallesi Topçular Caddesi'ne taşınan Adli Tıp Kurumu araçların park sorunuyla gündeme gelmişti. Konuyla alakalı karar Ankara’dan geldi.
Ankara'dan Haber Geldi
Ankara'dan Haber Geldi
​Urfa’ya yapılması planlanan tarım Fakültesi hakkında Ankara’dan haber geldi.
Yetkililer Halil Dağ’ın Ailesinden Özür Dilemeli
Yetkililer Halil Dağ’ın Ailesinden Özür Dilemeli
Şanlıurfa'da tarihi Urfa Kalesi'nde manzara fotoğrafı çekmek için poz veren 39 yaşındaki Halil Dağ, yaklaşık 20 metre yükseklikteki kayalıklardan düşerek ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Şanlıurfa Mutfak Akademisinden ilk faaliyet
Şanlıurfa Mutfak Akademisinden ilk faaliyet
ŞESOB ve ŞAPADER arasında yapılan protokol ile kurulan “Şanlıurfa Mutfak Akademisi” tüketilmeyen ve bayat ekmeklerin değerlendirilmesi için mutfak kursu açtı
​Urfa çalışma Grubu Tüzel Kişiliğe Kavuşuyor
​Urfa çalışma Grubu Tüzel Kişiliğe Kavuşuyor
Urfa’nın Sorunlarına daima çözümler üreten, çaba sarf eden Urfa Çalışma Grubu ha etkin Mmücadele için dernekleşme çalışmalarına başladı.
Kale eteği Projesi Pantolonluları Göreve Bekliyor
Kale eteği Projesi Pantolonluları Göreve Bekliyor
​Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu Kale Eteği Projesi harabeye dönüşmek üzere.
Siverek İçin Müjdeli Haber,Tarihe Karışıyor!
Siverek İçin Müjdeli Haber,Tarihe Karışıyor!
Urfa'ya Dev Yatırım,252 milyon EURO destek...
Urfa'ya Dev Yatırım,252 milyon EURO destek...
Fakıbaba Zehirlenmelere Karşı Harekete Geçti...
Fakıbaba Zehirlenmelere Karşı Harekete Geçti...
Urfalılar'ın Çoğu Bunu Bilmiyor!
Urfalılar'ın Çoğu Bunu Bilmiyor!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
13°C / 5°C
Durum
Az Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:04
Güneş
07:32
Öğle
12:37
İkindi
15:07
Akşam
17:30
Yatsı
18:51
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿