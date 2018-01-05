karaköprü'de Kepçe, Apartmanın İstinat Duvarını Yıktı

Urfa’nın Karaköprü İlçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bir çalışma vatandaşın canına kast ediyor.Kepçe ile Karaköprü’ye bağlı Doğukent Mahallesi 1296. sokakta bir binanın önündeki alanı kepçe ile düzleştirmeye çalışan Belediye, çalışmasını yarıda kesip kepçeyi çalışma alanında bırakarak kayıplara karıştı.Urfa.com ihbar hattına ulaşan mahalle sakini mağdur olduklarını dile getirerek,diyerek mağduriyetlerini dile getirdi.