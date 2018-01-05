karaköprü'de Kepçe, Apartmanın İstinat Duvarını Yıktı

Kepçe ile Karaköprü’ye bağlı Doğukent Mahallesi 1296. sokakta bir binanın önündeki alanı kepçe ile düzleştirmeye çalışan Belediye, çalışmasını yarıda kesip kepçeyi çalışma alanında bırakarak kayıplara karıştı.
Urfa.com ihbar hattına ulaşan mahalle sakini mağdur olduklarını dile getirerek, “İnşaat kepçesi binamızın duvarını çöktürdü. Arabalar binanın önünde asılı kaldı. Kendi imkânlarımızla zorla çekebildik. Konuyla alakalı Belediye’ye ulaşamıyoruz. İlgilenen kimse yok” diyerek mağduriyetlerini dile getirdi.
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