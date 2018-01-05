Urfa’daki tacizcilere Mor Otobüs Uygulaması

PEMBE OTOBÜS: Sadece kadınların binebileceği, onları erkeklerle bir arada yolculuk yaparken oluşabilecek herhangi bir sarkıntı, taciz, tecavüz gibi olaylardan korumak için hayata geçirilen bir araç.Pembe otobüsün amacı nedir?Kadınların güvenli seyahat etmesini sağlamak. GÜVENLİ…!Son zamanlarda Türkiye’nin birçok ilinde faaliyete geçti. Pembe otobüs uygulamasını destekleyenler kadar aynı oranda karşı çıkanlar da var. Pembe otobüsler İstanbul, Bursa, Malatya gibi birçok ilde talep edildi. Talep edenler ve imza kampanyasında imzası bulunanlar sadece erkeklerden oluşuyor.Kadınlara soruldu mu? Hayır!Neden kadınlara sorulmadı? Çünkü kadınların söz söyleme hakkı yok. Otursunlar oturdukları yerde, oturmuyorlarsa da pembe otobüslere binip gitsinler!Şimdilerde birçok büyük ilde uygulamada olan pembe otobüs uygulaması Türkiye’de ilk olarak hangi şehirde yapıldı? Urfa’da.Şimdi Urfa’da Pembe Otobüs uygulamasını isteyenlere soruyoruz,“Türkiye’de ilk kez 2015 yılında Harran Üniversitesi’nde uygulamaya başlanan pembe otobüslerden sonra Urfa’da tacizler durdu mu?”Bırakın 2015’i sadece son birkaç ayda Urfa’da 500’ün (sadece bilinen rakam) üstünde taciz şikâyeti var.Erkekçe verilen bir karar olan ve amacı taciz ve tecavüzü engellemek, kadınları güvenli ortamlarda seyahat ettiriyoruz havalarına girmek Pembe Otobüs fikri ile mümkün değil. Pembe otobüs fikrini destekleyenler sizler kadınları kimden koruyorsunuz?Urfa’ya pembe otobüs geldikten sonra, pembe olmayan otobüslere binen kadınları ne duruma düşürdüğünüzün farkında mısınız?Misal konu ile ilgili bir karikatür!Urfa'nın kadınlar için yaşanabilir olması adına, günün her saatinde güvenle var olabileceği, sağlık, sosyal ve kentsel tüm hizmetlerin varlığını bilip ulaşabileceği bir şehir olması Urfalı erkeklerin elinde.Kadını gördüğünde taciz etmeliyim fikrinde olup faaliyete geçen, Erkek olarak kadınları hor görüp, kullanmalık bir mal olarak gören zihniyete Mor Otobüs yapılsın. Kendine, nefsine sahip olamayan erkekler Mor otobüslere binsin. Var mısınız?