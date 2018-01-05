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Bu haber 05 Ocak 2018 13:55:24 Tarihinde eklenmiştir.

Büyükşehir'in Halkla Derdi ne?

Urfa’da yaya geçidi kaldırıldı. Yayaların geçtiği bölüm betonlarla kaplanıp üzerine çimler ekilerek yayaların geçişi engellendi. Halk soruyor, “Yaya geçidiyle derdiniz ne?”

Büyükşehir'in Halkla Derdi ne?


Urfa’da şehir merkezinde bulunan yaya geçidi kaldırıldı. Çift yönlü olan yolda orta refüjdeki geçiş alanı kaldırım betonlarıyla döşenip ortasına toprak dolduruldu. 

Çevre düzenlemesi kapsamında Urfa’da birçok alan düzenlenmiş, yollar hem araçların hem de yayaların rahat kullanımı açısından yeniden yapılmıştı. 

Yapılan düzenlemeden sonra halk biraz rahat ettik demeye kalkmadan eski Urfa düzenine tekrar geçmeyi uygun gören yetkililer bu defa da yayalara sardı.

Yaya geçidini kaldıran ve geçiş yoluna engeller koyan yetkililer, bu düzenlemenin sebebini açıklamadı. Çevre halkı, esnaf ve yaya geçidini kullanan yayalar,

 “Bu alandaki yaya geçidi kaldırılmadan önce trafik ışıklarıyla kolayca karşıya geçebiliyorduk. Özellikle yaşlı ve çocuklar için kolaylık sağlayan bu yaya geçidinin neden kaldırıldığını merak ediyoruz.” yorumunda bulundu.

Şimdilerde kaldırılan yaya geçidinin bulunduğu bölgede karşıdan karşıya geçmek yaşlı, çocuk ve engelli vatandaşlar için neredeyse imkansız. 

Çift şeritli ve trafiğin yoğun olarak aktığı bölgede yetkililerin yaya geçidini kaldırma çalışması yapmasının mantığı çözülmese de çevre halkı durumdan oldukça şikâyetçi olduğunu dile getirerek,

 “Yaya geçidi olmadığı için herhangi bir kaza yaşandığı vakit yetkililer bunun açıklamasını nasıl yapacak?” dedi.

Konuyla alakalı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne birçok şikâyet gitmesine rağmen ilgilenen kimsenin olmadığından dert yakınan bir vatandaş ise açıklamalarında şanları ifade etti,

Belediyeye söyledim umursamadılar. Yetkilileri aradım telefonları meşgule düşüyor. Yeni bir yıla girdik. Herkes yeni yılı neşe ve coşku içinde karşılarken biz yeni yıla yaya geçidi olmayan bir mahalle sakini olarak girdik.

Aşağıdaki fotoğrafta kara toprak olarak görünen şerit çekili alan daha önce yaya geçidi idi. Şimdi Şanlıurfa belediyesince kapatıldı.

Diğer fotoğrafta ise; yaya geçidi kapanınca mahalle sakini iki kadının tehlikeli şekilde karşıya geçişini görmektesiniz.

Sizlerden tek ricam şudur. Urfa’nın Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü ilçelerindeki bütün kavşaklara bakın. Her kavşakta mutlaka yaya geçidinin bulunduğunu görürsünüz.

Yaya geçidi olmayan veya bizimki gibi sonradan kapatılan bir tek yaya geçidi varsa lütfen söyleyin ben hemen özür dileme erdemliğini göstereyim. 

Söz konusu yaya geçidinin tekrar açılması için mutlaka burada ölümlü bir kazanın olması mı gerekiyor? yorumunda bulunarak durumun içler acısı halini ortaya seriyor.


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