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Bu haber 04 Ocak 2018 18:55:24 Tarihinde eklenmiştir.

YAZIKLAR OLSUN SİZE ! ”MAZLUMUN AHI İNDİRİR ŞAHI”

İktidar Partsinin yönetimine girmek halka hizmet için mi yoksa bedava maaş almak için mi?.

YAZIKLAR OLSUN SİZE ! ”MAZLUMUN AHI İNDİRİR ŞAHI”

 
 
 

Binlerce Urfalı işsiz genç İş-Kur üzerinden asgari ücretle kısa süreli de olsa işe girmek için sıra beklerken, onlara hizmet ve sorunları çözmek için parti yönetimine girenler bakanlık düzeyinde işe girip paralı çalışan konuma gelmişler.
İş-Kur üzerinden asgari ücretle kısa süreli de olsa geçici işe girmek için sıra beklerken dediğimize bakmayın. Durumun daha acı tarafı ise 100 kişiden 90’ı o sırada beklerken umutlarıyla beraber zamanlarını da kaybediyorlar. Çünkü insanlar 3 kuruş para ellerine geçsin diye sırada beklerken liste çoktan belli olmuş, torpilli isimler sırada beklemeden işlerinin başına geçmiş bulunuyorlar.
 
Konunun aslına gelecek olursak, Ak Parti Urfa il yönetiminde ve yine parti içinde vekil adayı, aday yakını gibi isimler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Eski Bakanı Faruk Çelik tarafından Tarım kredi kooperatif Yönetim Kurulu Üyeliklerine getirilmiş ve her ay maaşlarını devletin kasasından tıkır tıkır almışlardı.
 
Tarım Kredi Kooperatifi’ne yeni genel müdür atanmasının ardından Urfalı Ak parti yöneticileri bakanlıkta ki görevlerinden alındılar.
 
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğüne atanan eski TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu Başkanı Fahrettin Poyraz, görevi devraldı.
 Görevi eski Genel Müdür Ayhan Karayama'dan devralan Poyraz, dönemin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik tarafından işe alınan ve mesleki açıdan Bakanlıkla alakası olmayan çok sayıda Şanlıurfalının da istifasını istedi.
 
Hasan Köseler, Feyyaz Gündoğan, Mehmet Yalçınkaya, Bahattin Yıldız,  Mustafa Yavuz, Abdurrahman Yetkin, Faruk Koyuncu, Mahmut Kaytan, Ahmet Sürücü, Faruk Eyyüpoğlu, Ramazan Arkan istifası alınan Şanlıurfalı isimler oldu.
 
 
Yönetim Kurulu'nda yer alan Şanlıurfalı Ziraat Mühendisi Mahmut Barut ise edinilen bilgiye göre Lisanslı Depoculuk Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliğinden kendisi istifa etti.
Barut'un kısa bir süre önce başka bir yerde görevlendirileceği için Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etme kararı aldığı öğrenildi.
 
 
 
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü'nde yaşanan bu değişimin ardından gözler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'ya çevrildi. Fakıbaba'nın yeni yönetim kurulu üyeliğine kimleri alıp maaşa bağlayacağı merak konusu oldu. Yönetim kurulu üyeleri için ismi belirlenen bazı Şanlıurfalıların da yine tarımla alakalı isimler olmadığı iddia edildi. Fakıbaba döneminde de Faruk Çelik döneminde olduğu gibi tarımla alakası olmayan isimler yönetime girebilmek için Ankara'da yoğun bir şekilde kulis temasları yapıyor.
 
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