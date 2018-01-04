Kayıp Çocuklar Bulundu

Oluşturduğumuz kamuoyuyla beraber polis ekipleri ve ailenin çabsıyla çocuklar bugün öğle saatlerinde bulundu. Kayıp haberini yaptığımız ve kayıp olan bir çocuğun görselini yayınladığımız haberden sonra bütün Urfa seferber olup arama çalışmalarına destek oldular.
Bugün edinilen bilgilere göre ise 2 çocuk Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi misafirhanesinde kaldıkları öğrenildi. haberi alan aile hemen hastaneye koşarak çocuklarına kavuştular.
çocukların neden evden kaçtığı, hastaneye kadar nasıl gittikleri hakkında henüz bir bilgi edinilemedi.
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