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Bu haber 04 Ocak 2018 13:43:23 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da Avcılara Ceza Yağıyor

​Urfa’da kaçak avlanmayla mücadele çalışmaları kapsamında 600 avcıdan 133 tanesine toplamda 226.403,00 lira para cezası uygulandı.

Urfa'da Avcılara Ceza Yağıyor

Urfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av Koruma Ekipleri 01.01.2017 - 31.12.2017 tarihleri arasında Av Koruma Ve Kontrol Faaliyetleri kapsamında toplamda 600 Avcı kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet eden, Urfa'daki 133 avcıya toplamda 226 bin 403 lira para cezası uygulandı. Urfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Ekipleri idari ve tazminat olmak üzere verilen bu cezaların devamı geleceğini duyurdu. 

Ekipler, cezai işlem uygulanan kişiler arasında avcılık belgesi olmayan kişilerin yanı sıra belgesi bulunmasına rağmen, av kotasını aşan kişilerin de yer aldığını bildirdi. 

Yetkililer, avcılığın yasak olduğu bölgelerde avlananlara, av ve yaban hayatı bakımından zengin olan bölgemizde avcılığı, kontrollü ve planlı götürmek amacıyla cezai işlemlerin devam edeceğini duyurdu.

Doğaya ve hayvanlara yapılan eziyetlere son verilmesi amacıyla avcılığın belgeli ve kanunlara göre yapılması gerektiğini belirten ekipler,

‘kaçak avcı’ gibi kelimeleri kullanmaktan yana değiliz. Bu tabire uygun hareket edenlere de zaten avcı denilmez. İşini bilen ve kanunlara uyan avcılar doğayı ve hayvanları seven ve onlara zarar verilmeyeceğini bilerek hareket eden kişilerdir. Kanunlara uyarak, doğaya saygı duyarak avcılık faaliyeti yapan bütün avcıların arkasındayız ve onları destekliyoruz” yorumunda bulundu.




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