​Adli Tıp Kurumu’nun Yeri Değişecek

4 yıl önce Atatürk Mahallesi Topçular Caddesi’ne taşınan Adli Tıp Kurumu, Taşınmadan sonra kurumun otoparkının olmaması kurumun etrafına park edilen araçlar trafiği aksattığı gibi büyük kalabalıklara da neden oluyordu. Gün içerisinde en az 5 cenazenin geldiği kuruma gelen cenaze sahipleri araçlarını parkın yasak olduğu bölgelere park etmek zorunda kalıyorlar ve yetkililer de çekiciler yardımıyla hatalı park eden araçları bulunduğu yerden çekmek durumunda kalıyorlardı.Sorun yaratan bu durumun ardından Ankara’da yapılan görüşmelerden sonra Adli tıp Kurumu’nun şehir dışına taşınması kararı alındı.Adli Tıp Kurumu’nun şu an bulunduğu bölgede trafiğin aksamasına çevresinde bulunan müze ve tarihi mekanları ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin araçlarını park etmesi de sebep oluyordu.