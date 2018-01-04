Ankara'dan Haber Geldi

Urfa’ya yapılması planlanan Tarım Fakültesi ile ilgili bilgi Ankara’dan geldi. Yapılan toplantıların ardından Tarım Fakültesi’nin Urfa’ya yapılacağı kesinleşti.Toplantıda alınan diğer bir karara göre ise Akçakale’ye de Tarım Lisesi yapılacağı haberi geldi.