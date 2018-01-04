Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 04 Ocak 2018 10:59:16 Tarihinde eklenmiştir.

​Halfeti İlçe Başkanı belli oldu

Ak Parti Halfeti İlçe Başkanı belli oldu.

​Halfeti İlçe Başkanı belli oldu

Avukat Canan Onur Seyyar Ak Parti Halfeti İlçe Başkanı oldu. Mazbatasını aldıktan sonra Halfeti Kaymakamı Şeref Albayrak’ı ziyaret etti.

Canan Onur Seyyar'ın yeni görevini tebrik eder, hayırlı işlere vesile olmasını dileriz.
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​Halfeti İlçe Başkanı belli oldu
​Halfeti İlçe Başkanı belli oldu
Ak Parti Halfeti İlçe Başkanı belli oldu.
Fakıbaba Zehirlenmelere Karşı Harekete Geçti...
Fakıbaba Zehirlenmelere Karşı Harekete Geçti...
​Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığınca TSK'nın gıda teminine ilişkin iş birliği protokolü Milli Savunma Bakanlığı Özalp Salonu'nda düzenlenen törenle imzalandı.
Edaş'tan Urfa Açıklaması,Şüpheye Yer Bulunmuyor!
Edaş'tan Urfa Açıklaması,Şüpheye Yer Bulunmuyor!
Dicle Elektrik Dağıtım, bazı basın ve yayın organlarında yer alan ‘’Engelliye kaçak elektrik cezası kesen DEDAŞ geri adım attı’’ başlıklı haberle ilgili olarak bir açıklama yaptı.
Fakıbaba'nın Acı Günü..
Fakıbaba'nın Acı Günü..
Ali Fakıbaba Hayatını Kaybetti.
Gülpınar Samsat'ta
Gülpınar Samsat'ta
​AB Uyum Komisyonu Başkanı Şanllıurfa Milletvekili kasım Gülpınar Adıyamanlılarla bir araya geldi.
Urfa'da kayboldular, 2 Gündür Haber Alınamıyor
Urfa'da kayboldular, 2 Gündür Haber Alınamıyor
​Urfa’da 13 – 14 yaşlarında kaybolan çocuklardan haber alınamıyor.
Urfalı Köylüler Tepki Gösterdi!
Urfalı Köylüler Tepki Gösterdi!
Bozova Hacılar Köyü öğrencileri ve aileleri, bir etkinlikte, çocukların örtünmesi üzerinden öğretmenlerini hedef alan basına tepki göstererek, yapılan haberleri kınadı.
​Fırıncılar Odası Başkanı Belli Oldu
​Fırıncılar Odası Başkanı Belli Oldu
​30. Genel Kurul toplantısında alınan kararla beraber Fırıncılar Odası Başkanı belirlendi.
Viranşehir 6. Olağan İlçe Kongresi Tarihi Belli Oldu
Viranşehir 6. Olağan İlçe Kongresi Tarihi Belli Oldu
​Ak Parti Viranşehir 6. Olağan İlçe Kongresi 6 Ocakta gerçekleşecek.
Urfa Valiliği Yasakladı!
Urfa Valiliği Yasakladı!
2 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında yasaklandı.
Ömer Ay Tekrar Seçildi
Ömer Ay Tekrar Seçildi
​Esnaf ve Sanatkârlar Odası seçimlerinde büyük fark atan Ömer Ay tekrar Başkan oldu.
9 Günlük Tatil Geliyor...
9 Günlük Tatil Geliyor...
2018 yılının ilk gününden itibaren tatil planları yapılmaya başlandı.
Fakıbaba Zehirlenmelere Karşı Harekete Geçti...
Fakıbaba Zehirlenmelere Karşı Harekete Geçti...
Urfalılar'ın Çoğu Bunu Bilmiyor!
Urfalılar'ın Çoğu Bunu Bilmiyor!
Edaş'tan Urfa Açıklaması,Şüpheye Yer Bulunmuyor!
Edaş'tan Urfa Açıklaması,Şüpheye Yer Bulunmuyor!
Fakıbaba'nın Acı Günü..
Fakıbaba'nın Acı Günü..
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
10°C / 6°C
Durum
Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:04
Güneş
07:32
Öğle
12:37
İkindi
15:07
Akşam
17:29
Yatsı
18:50
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿