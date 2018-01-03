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Bu haber 03 Ocak 2018 20:45:49 Tarihinde eklenmiştir.

Fakıbaba Zehirlenmelere Karşı Harekete Geçti...

​Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığınca TSK'nın gıda teminine ilişkin iş birliği protokolü Milli Savunma Bakanlığı Özalp Salonu'nda düzenlenen törenle imzalandı.

Fakıbaba Zehirlenmelere Karşı Harekete Geçti...

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığınca TSK'nın gıda teminine ilişkin iş birliği protokolü Milli Savunma Bakanlığı Özalp Salonu'nda düzenlenen törenle imzalandı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, törende yaptığı konuşmada protokolün hayırla vesile olması temennisinde bulunarak, "Askerlerimiz için çok önemli bir anlaşma olduğuna yürekten inanıyorum. Ayrıca gıda, tarım ve hayvancılık olarak da iç piyasayı hareketlendireceği ve yerli üretimi arttıracağı bağlamında da bakan olarak çok mutluyum. İnşallah her iki tarafa da hayırlı olur." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de yaptığı konuşmada TSK'ye en kaliteli gıda, yiyecek ve benzeri tedarik ürünlerinin sağlanması ve bunların Mehmetçik'in önüne ulaştırılmasını amaçladıklarını belirterek "Bu son derece önemli bir olay ve bizim de görevimiz. Bunu sağlamamız gerekiyor." diye konuştu.

Canikli, tedarik yönteminin değiştirilmesiyle ürünlere yönelik kalite tartışmalarının büyük oranda ortadan kaldırılacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinde tüketilen tedarik unsurlarının önemli bir bölümünü Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşlarından doğrudan protokolle alma yöntemine, dönemine geçiyoruz. Daha önce uygulamalar vardı, artık biz bunu tamamen genişletiyoruz. Bu kapsamda 2018'de et ve et mamulleri olarak Et ve Süt Kurumundan yıllık en az 510 milyon liralık bir alım yapmayı hedefliyoruz. TSK olarak bu konudaki bütün ihtiyacımızı Et ve Süt Kurumundan karşılayacağız. Bunun içinde her türlü etler, dondurulmuş sığır kıyması, tavuk etleri, salam, sucuk, sosis ve kavurmanın tamamını 2018 içinde Et ve Süt Kurumundan alacağız. Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından tedariki mümkün olan pirinç, bulgur, yeşil, kırmızı mercimek, kuru fasulye, nohut, barbunya, domates salçası, biber salçası, kuru üzüm, makarna, şehriye, buğday unu, çiçek balı ve toz şekeri Tarım Kredi Kooperatiflerinden doğrudan satın alacağız. Zeytinyağı, zeytin, zeytin ezmesini Marmara Birlikten doğrudan temin edeceğiz. Aynı şekilde kuru incir, kuru kayısı, tahin helva, tahin pekmez, fındık ezmesini Tariş'ten, ayçiçek yağını Trakya Birlikten, çayı Çaykur'dan, fındığı TMO'dan, TSK'nın bütün baharat ihtiyacını Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri İşyurtları Kurumundan temin edeceğiz."

Bu kapsamda yıl içinde en az Et ve Süt Kurumundan 510 milyon, Tarım Kredi Kooperatiflerinden 91 milyon, Marmara Birlikten 44 milyon, Tarişten 23 milyon, Trakya Birlikten 28 milyon, Çaykur'dan 25 milyon, TMO'dan 13 milyon ve Adalet Bakanlığı Cezaevleri İşyurtları Kurumundan 23 milyon liralık malzeme satın alacaklarını dile getiren Canikli, "Toplam olarak 758 milyon liralık malzemeyi 2018 yılı içinde ağırlıklı olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığıyla ilgili ve bağlı kuruluşlarından temin etmiş alacağız." dedi.

Konuşmaların ardından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Milli Savunma Bakanı Canikli iş birliği protokolünü imzaladı.

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