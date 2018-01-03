Urfalılar'ın Çoğu Bunu Bilmiyor!

İslam tarihinde çok önemli üç büyük hükümdardan biri olan ve Arslan Baba olarak nam salan Kılıçarslan'nın türbesinin Şanlıurfa'da olduğu ortaya çıktı. bir çok Urfalının haberdar olmadığı Ceylanpınar yolu üzerinde bulunan türbede yatan Kılıçarslan kimdir? Aslan Baba olarak bilinen kılıçarslan'la ilgili merka ettiğiniz her şey haberimizde...

Araştırmacı Yazar Mehmet Oymak 2. Kılıçarslan’ın türbesinin bulunduğu bölgeye gidip Şanlıurfa’da yatan efsanevi komutanla ilgili açıklamalarda bulundu.



İşte Araştırmacı Yazar Mehmet Oymak’ın ziyaret ettiği ve 2. Kılıçarslan’ın türbesiyle ilgili bilinmeyenlerin anlatıldığı o yazı;



Değerli okuyucular bugün size çok özel bir yerden bilgi vereceğiz. Bugün Şanlıurfa’dan doğu’ya doğru Viranşehir ilçemizden Ceylanpınar yoluna saptık ve oradanda belli bir sure gittikten sonra öyle bir makama geldik ki bu makam hakkında Urfa’da ve bölgede hemen hemen hiç bir bilgi yok. Hiç kimsenin de böyle bir yerden haberi yok gibi. Ancak kayıtlar böylesine çok önemli bir yeri bize anlatmaktadırlar. Burası Urfa’ya 120 Km mesafede bulunan Arslan Baba diye tabir edilen makam ve mevki. Arslan Baba aynı zamanda burada bir köyün de adı. Bu makamla ilgili sizlere bilgi aktarmaya çalışacağız. Arslan Baba kimdir ve bu yerin özelliği nedir sizlere aktarmaya çalışacağız.

Arslan Baba’nın türbesi Viranşehir’den Güney’e doğru Ceylanpınar yolunda 15. Km’den sağa doğru sapıp 3 km kadar köy yoluna giriyorsunuz ve Arslan Baba’ya ulaşıyorsunuz. Arslan Baba’nın türbesi çok özel bir konumda Habur Çayı’nın kıyısı ve habur bu bölgede bir yarım ada oluşturuyor. Yani habur Güneye doğru akarken tam bu noktada batıya dönüyor sonrasında güneye ve tekar doğuya doğru ve Ceylanpınar’a doğru akıyor. Dolayısıyla bu yarım adanın tam üzerinde Arslan Baba’nın türbesi bulunuyor.



Arslan Baba Kimdir? Öncelikle bu konuda sizlere bilgi verelim. İslam tarihinde çok önemli üç tane büyük hem hükümdar hem kumandan olan insan vardır. Bunların üçü de biri birinden kahraman, biri birinden bilgili, biri birinden maneviyatı yüksek insanlar. Ve üçününde şöhreti kendi döneminde dünyaya nam salmış üç büyük insan. Bunlardan biri Selahaddin Eyyubi’dir, birisi Alp Arslan’dır Malazgirt Kahramanı ve Selçuklu hükümdarı ve bir diğeri ise Arslan Baba’dır yani Kılıçarslan. Kılıçarslan Selçukluların büyük hükümdarlarındandır. Onun asıl şöhreti kişiliğinde saklıdır. O adaletli, bilgili ve kahraman bir hükümdar aynı zamanda ordusunun başında savaşan bir kumandandır.

Arslan Baba (Kılıçarslan)’ı düşünün o büyük hükümdarı, o büyük kumandanı yaşadığı dönemde müslim gayrimüslim herkesin saygısını ve sevgisini kazanmış bir insan çünkü insana değer veren adaletli bir hükümdardı. Zulmetmeyen adaleti elden bırakmayan bir hükümdar. Bu sebeple her kesimden insan onu sevmiştir. İnsanları Kılıçarslan’ın türbesini ziyaret ediyor ama kim olduğunu bilmeden bu ziyaretleri gerçekleştiriyorlar.



Arslan Baba (Kılıçarslan) Neden Ceylanpınar’da

Arslan Baba’nın türbesinin olduğu yer önceden de belirttiğimiz gibi yarım ada şeklinde. Bu yarımadanın sınırlarını Habur Çayı belirliyor ve uçurum halinde çok sarp bir uçurum. Arslan Baba Haçlı Ordularına karşı en büyük mücadeleyi veren komutanlardan birisi. Kılıçarslan harçlı ordularını darmadağın eden onları ümitsizliğe düşüren, Onların gözünü korkutan bir hükümdar. Kendisinin oluşturduğu bir metotla vur kaç sistemiyle 600 binleri bulan Haçlı Ordularını darmadağın ediyor. Ve bu arada kendi iç problemleri de var ülkede onlarla da uğraşıyor. Arslan Baba’nın atalarından olan Süleyman Şah Fırat Nehri’ni geçerken şehit olmuştu. Bu da kaderin bir cilvesi ki Arslan Baba’da işte bu bölgede savaşırken savaş meydanında atıyla beraber Habur Çay’ına devrilip şehit oluyor. Defnedildiği bölge de burası oluyor dolayısıyla Habur’un kıyısında. Tarihi kaynaklara baktığımızda Arslan Baba’nın Habur kenarında atıyla beraber habura düşerek boğulduğunu ve şehit olduğunu okuyacaksınız.

Kılıçarslan’ı burada düşünürken çok yüksek bir duygu akımına kapılıyorsunuz. Çünkü o kahraman hükümdar, o müslim gayrimüslim sevgisini ve saygısını kazanan hükümdar, Haçlı ordularının saldırılarını durduran o kahraman insan işte mevzu bahis olan Kılıçarslan bu toraklarda yatıyor. Onun savaştığı mekan burası. Muhtemelen burası o şehitlerin kanlarıyla sulanmış manevi bir mekan. Bu mekanda o kahramanı düşünerek insanın içinin ürpermemesi mümkün değil. O hükümdarları hayırla anarak dua ile anarak bu alanı tanıtmış olduk. Bize düşen bu büyük insanların aziz hatıralarını yaşatmak ve sevgi ve saygımızı göstermektir.(balikligol)