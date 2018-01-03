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Bu haber 03 Ocak 2018 18:34:05 Tarihinde eklenmiştir.

Edaş'tan Urfa Açıklaması,Şüpheye Yer Bulunmuyor!

Dicle Elektrik Dağıtım, bazı basın ve yayın organlarında yer alan ‘’Engelliye kaçak elektrik cezası kesen DEDAŞ geri adım attı’’ başlıklı haberle ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Edaş'tan Urfa Açıklaması,Şüpheye Yer Bulunmuyor!

Dicle Elektrik Dağıtım, bazı basın ve yayın organlarında yer alan ‘’Engelliye kaçak elektrik cezası kesen DEDAŞ geri adım attı’’ başlıklı haberle ilgili olarak bir açıklama yaptı. 

Yazılı olarak yapılan açıklamada, habere konu edilen meskende kaçak elektrik kullanımının sabit ve belgeli olduğuna dikkat çekilerek ‘’Kaçak kullanım belgeleriyle sabittir. Bu nedenle kaçak elektrik tahakkukunu silmemiz söz konusu olmadığı gibi, gerekli tüm yasal işlemler yapılmıştır. Sadece kaçakta öngörülen ek kullanım bedelinin tahakkukunda kolaylık sağlanmıştır’’ denildi.

Şüpheye Yer Bulunmuyor

Açıklamada, konuyla ilgili yayınlanan haberlerde iddiaya ilişkin olarak şirketten bir bilgi talep edilmeden iddialara tek taraflı olarak yer verildiğine dikkat çekilerek şöyle denildi:

‘’Bahse konu vatandaşımızın, hem kendisine ait olmayan bir elektrik aboneliğini usulsüz olarak kullandığı, hem de konutunda kaçak elektrik kullanıldığı, şüpheye yer bırakmayacak biçimde belgeleri ile sabittir.

Enerji Kayıpları ekiplerimizin 22 Kasım 2017 tarihinde yaptığı kontrol sonucunda bahse konu meskende kaçak elektrik kullanıldığı tespit edilmiştir. Meskende ikamet eden vatandaşımızın itirazı sonucunda 21 Aralık 2017 günü merkez ekiplerimiz tarafından ikinci kez yerinde tespit yapılmış ve bahse konu abonenin kaçak akım koruma rölesinin içerisinde faz giriş çıkışının birleştirilerek, şönt denilen yöntemle kaçak enerji kullandığı detaylı bir şekilde tespit edilmiştir.

Kaçak Cezası Silinmedi, Ödendi

Bahse konu tüketiciye Enerji Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin 26-31. Maddeleri uygulanmış, ancak kullanıcının durumu göz önünde bulundurularak, geriye dönük ek tahakkukta kendisine kolaylık sağlamıştır. Kaçak elektrik cezası silinmemiş ve adı geçen kullanıcı kaçak elektrik kullanımından kaynaklanan ‘kaçak cezasını’ ödemiştir.  Olayla ilgili tüm yasal işlemler de yapılmıştır.

Tek gayemiz bölge insanına daha kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi sunmaktır. Yatırımlarımız da, denetimlerimiz de aralıksız sürmektedir, sürmeye devam edecektir. Şirketimizi zan altında bırakmaya yönelik bu tür planlı çabaları anlayışla karşılamamız mümkün değildir.”

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