Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 03 Ocak 2018 17:06:06 Tarihinde eklenmiştir.

Fakıbaba'nın Acı Günü..

Ali Fakıbaba Hayatını Kaybetti.

Fakıbaba'nın Acı Günü..

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın amcası oğlu Ali Fakıbaba'nın hayatını kaybetti.Ali Fakıbaba'nın,cenazesinin yarın İstanbul'dan memleketi Birecik'e getirilerek aile mezarlığına defnedileceği öğrenildi. 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Edaş'tan Urfa Açıklaması,Şüpheye Yer Bulunmuyor!
Edaş'tan Urfa Açıklaması,Şüpheye Yer Bulunmuyor!
Dicle Elektrik Dağıtım, bazı basın ve yayın organlarında yer alan ‘’Engelliye kaçak elektrik cezası kesen DEDAŞ geri adım attı’’ başlıklı haberle ilgili olarak bir açıklama yaptı.
Fakıbaba'nın Acı Günü..
Fakıbaba'nın Acı Günü..
Ali Fakıbaba Hayatını Kaybetti.
Gülpınar Samsat'ta
Gülpınar Samsat'ta
​AB Uyum Komisyonu Başkanı Şanllıurfa Milletvekili kasım Gülpınar Adıyamanlılarla bir araya geldi.
Urfa'da kayboldular, 2 Gündür Haber Alınamıyor
Urfa'da kayboldular, 2 Gündür Haber Alınamıyor
​Urfa’da 13 – 14 yaşlarında kaybolan çocuklardan haber alınamıyor.
Urfalı Köylüler Tepki Gösterdi!
Urfalı Köylüler Tepki Gösterdi!
Bozova Hacılar Köyü öğrencileri ve aileleri, bir etkinlikte, çocukların örtünmesi üzerinden öğretmenlerini hedef alan basına tepki göstererek, yapılan haberleri kınadı.
​Fırıncılar Odası Başkanı Belli Oldu
​Fırıncılar Odası Başkanı Belli Oldu
​30. Genel Kurul toplantısında alınan kararla beraber Fırıncılar Odası Başkanı belirlendi.
Viranşehir 6. Olağan İlçe Kongresi Tarihi Belli Oldu
Viranşehir 6. Olağan İlçe Kongresi Tarihi Belli Oldu
​Ak Parti Viranşehir 6. Olağan İlçe Kongresi 6 Ocakta gerçekleşecek.
Urfa Valiliği Yasakladı!
Urfa Valiliği Yasakladı!
2 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında yasaklandı.
Ömer Ay Tekrar Seçildi
Ömer Ay Tekrar Seçildi
​Esnaf ve Sanatkârlar Odası seçimlerinde büyük fark atan Ömer Ay tekrar Başkan oldu.
9 Günlük Tatil Geliyor...
9 Günlük Tatil Geliyor...
2018 yılının ilk gününden itibaren tatil planları yapılmaya başlandı.
Urfalılar Dikkat,Son Gün 9 Ocak!
Urfalılar Dikkat,Son Gün 9 Ocak!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Şanlıurfa İl Müdürlüğü uyardı
Urfa'nın 4 İlçesi İçin Müjdeyi Verdi!
Urfa'nın 4 İlçesi İçin Müjdeyi Verdi!
İhale Aşamasında...
Edaş'tan Urfa Açıklaması,Şüpheye Yer Bulunmuyor!
Edaş'tan Urfa Açıklaması,Şüpheye Yer Bulunmuyor!
Fakıbaba'nın Acı Günü..
Fakıbaba'nın Acı Günü..
Urfa İlk 10'da!
Urfa İlk 10'da!
Yetkililer Halil Dağ’ın Ailesinden Özür Dilemeli
Yetkililer Halil Dağ’ın Ailesinden Özür Dilemeli
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
12°C / 7°C
Durum
Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:04
Güneş
07:32
Öğle
12:36
İkindi
15:06
Akşam
17:28
Yatsı
18:49
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿