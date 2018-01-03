Yetkililer Halil Dağ’ın Ailesinden Özür Dilemeli

Şanlıurfa'da tarihi Urfa Kalesi'nde manzara fotoğrafı çekmek için poz veren 39 yaşındaki Halil Dağ, yaklaşık 20 metre yükseklikteki kayalıklardan düşerek ağır yaralanan Dağ, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Acı haberin ardından üzüntüsünü dile getirmek için bir video yayınlayan Halil Dağ’ın arkadaşı İdo Acıoğlu, çarpıcı açıklamarda bulundu. 8 çocuk babası Halil Dağ’ın feci ölümü sadece bir kaza değil, aynı zamanda yetkililerin bugüne kadar yerine getirmediği sorumluluklar da sebep oldu... Acilen ailesinden özür dilenmeli ve destek olunmalı.” dedi.Urfa’nın değerli şahsiyetleri arasından yer aşan ve çevresindeki inşalar tarafından oldukça sevilen bir kişilik olduğunu dile getiren Acıoğlu, Halil Dağ’ın ölümünden büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek açıklamalarda bulundu.Şanlıurfa kalesine günde yüzlerce insanın çıktığını ve yetkililerin, kaleye çıkan insanların kayalıklardan düşmesini engellemek için herhangi bir güvenlik önlemi almadığını belirten Acıoğlu, Halil Dağ’ın hayatını kaybetmesinde yetkilileri sorumlu tuttu. “Halil’i geri getirmeyecek ama Halil gibi feci ölümlerin önüne geçilmesi için güvenlik önlemlerinin alınmasını talep ediyoruz” yorumunda bulunan Acıoğlu durumun içler acısı yönünü ortaya seren üzücü açıklamalar yaptı.8 çocuk babası Halil Dağ’ın acı ölümüyle geride bıraktığı ailesine devlet tarafından maddi ve manevi yardımların yapılması gerektiğini ifade eden Acıoğlu, “Yetkililerin bu zamana kadar yerine getirmediği sorumluluklarını bari şimdi geitrsin ve Halil dağ’ın ailesine maddi ve manevi yardımda bulunsun. Halil Dağ’ın ailesinden özür dilenmeli ve geride kalan anne ve 8 çocuğuna destek verilmeli” mesajını yayınladı.İdo Acıoğlu’nun konu hakkındaki açıklamalarını izlemek için aşağıdaki videoya tıklayınız!