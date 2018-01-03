Şanlıurfa Mutfak Akademisinden ilk faaliyet

12 bin yıllık Şanlıurfa mutfağını Türkiye ve dünyaya tanıtmak, kaybolmuş veya kaybolmaya yüz tutmuş yemekleri gün yüzüne çıkartmak, bunun yanı sıra Sosyal Projeler gerçekleştirmek amacı ile TAŞPAKON’a bağlı Şanlıurfa Aşçılar ve Pastacılar Derneği ( ŞAPADER) ile Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ‘ ŞESOB) arasında yapılan protokolle 28.12.2017 tarihinde kurulan “ Şanlıurfa Mutfak Akademisi” kurulmasının ilk haftasında önemli bir faaliyete imza attı.Tüketilmeyen Ekmeklerden Yiyecek Hazırlama Kursu ile israfı önlemeyi amaçlayan Şanlıurfa Mutfak Akademisi kursa katılım duyurusunda bulunarak kurs tarihlerini açıkladı.İlkita yapılacak olan kursun devamıtarihlerinde gerçekleştirecek.Paşabağı Mahallesi 765. Sokak no.7’de gerçekleşecek olan kurs hakkındabilgi alabilirsiniz.