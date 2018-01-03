​Urfa çalışma Grubu Tüzel Kişiliğe Kavuşuyor

Urfa Çalışma Grubu 2017 yılının son ayında yaptıkları toplantı gündeminde il olarak başladığı günden bu yana büyük eleştiriler alan Trambüs Projesinin Eski Urfa’ya olumsuz etkisinden söz etti. Devamında,
“Balıklıgöl- Eski Urfa’ya alan yönetimine geçilmesi
Uyuşturucu ile daha etkin mücadele edilmesi gerektiği
Yüksek Gerilim Hatlarının geçtiği yerlerde tehlike arzettiği Eski Urfa’nın kent hafızasının korunması amacıyla betonlaşmanın önüne geçilmesinin sağlanması.
Halfeti’ye ulaşım noktasında yatırımların yapılması
Toprak Reformunun Urfa’ya etkisi
Halkımızın Şehre karşı Bilinçlendirilmesinin artırılması
G.Antep’teki örnek yatırım ve çalışmalar” maddeleri görüşülerek çözüm konusunda fikir birliği sağlandı.
Urfa Çalışma Grubuna Urfa için yaptıklarından dolayı minnetlerimizi sunuyor, çalışmalarının ve bu çalışmalarla gelecek olan başarılarının devamını diliyoruz.
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