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Bu haber 03 Ocak 2018 14:27:12 Tarihinde eklenmiştir.

​Urfa çalışma Grubu Tüzel Kişiliğe Kavuşuyor

Urfa’nın Sorunlarına daima çözümler üreten, çaba sarf eden Urfa Çalışma Grubu ha etkin Mmücadele için dernekleşme çalışmalarına başladı.

​Urfa çalışma Grubu Tüzel Kişiliğe Kavuşuyor

Urfa Çalışma Grubu yılın son toplantısında Urfa için yine önemli noktalara değindi. Toplantı gündemi Urfa halkıyla paylaşan Urfa Çalışma Grubu gerçekleştirdikleri toplantıda; “Urfa Çalışma Grubunun Tüzel Kişiliğe sahip olması için gerekli adımların atılması kararı alınmıştır.” İfadelerini kullandı.

Urfa Çalışma Grubu 2017 yılının son ayında yaptıkları toplantı gündeminde il olarak başladığı günden bu yana büyük eleştiriler alan Trambüs Projesinin Eski Urfa’ya olumsuz etkisinden söz etti. Devamında, 

“Balıklıgöl- Eski Urfa’ya alan yönetimine geçilmesi

Uyuşturucu ile daha etkin mücadele edilmesi gerektiği

Yüksek Gerilim Hatlarının geçtiği yerlerde tehlike arzettiği Eski Urfa’nın kent hafızasının korunması amacıyla betonlaşmanın önüne geçilmesinin sağlanması. 

Halfeti’ye ulaşım noktasında yatırımların yapılması 

Toprak Reformunun Urfa’ya etkisi 

Halkımızın Şehre karşı Bilinçlendirilmesinin artırılması 

G.Antep’teki örnek yatırım ve çalışmalar” maddeleri görüşülerek çözüm konusunda fikir birliği sağlandı.

Urfa Çalışma Grubuna Urfa için yaptıklarından dolayı minnetlerimizi sunuyor, çalışmalarının ve bu çalışmalarla gelecek olan başarılarının devamını diliyoruz.
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