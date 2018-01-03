​Urfa çalışma Grubu Tüzel Kişiliğe Kavuşuyor

Urfa Çalışma Grubu yılın son toplantısında Urfa için yine önemli noktalara değindi. Toplantı gündemi Urfa halkıyla paylaşan Urfa Çalışma Grubu gerçekleştirdikleri toplantıda; “Urfa Çalışma Grubunun Tüzel Kişiliğe sahip olması için gerekli adımların atılması kararı alınmıştır.” İfadelerini kullandı.Urfa Çalışma Grubu 2017 yılının son ayında yaptıkları toplantı gündeminde il olarak başladığı günden bu yana büyük eleştiriler alan Trambüs Projesinin Eski Urfa’ya olumsuz etkisinden söz etti. Devamında,“Balıklıgöl- Eski Urfa’ya alan yönetimine geçilmesiUyuşturucu ile daha etkin mücadele edilmesi gerektiğiYüksek Gerilim Hatlarının geçtiği yerlerde tehlike arzettiği Eski Urfa’nın kent hafızasının korunması amacıyla betonlaşmanın önüne geçilmesinin sağlanması.Halfeti’ye ulaşım noktasında yatırımların yapılmasıToprak Reformunun Urfa’ya etkisiHalkımızın Şehre karşı Bilinçlendirilmesinin artırılmasıG.Antep’teki örnek yatırım ve çalışmalar” maddeleri görüşülerek çözüm konusunda fikir birliği sağlandı.Urfa Çalışma Grubuna Urfa için yaptıklarından dolayı minnetlerimizi sunuyor, çalışmalarının ve bu çalışmalarla gelecek olan başarılarının devamını diliyoruz.