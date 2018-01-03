Urfalı Köylüler Tepki Gösterdi!

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Hacılar köyü İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından yapılan bir etkinlikte, çocukların örtünmesini istismar eden bazı basın yayın organlarına tepki gösteren köy halkı, yapılan haberleri iyi niyetli bulmadıklarını belirterek sert bir dille kınadı.

Hacılar Köyü İmam Hatip Ortaokulunda görev yapan ve köy sakinleri tarafından sahiplenilen Din Kültürü ve Ahlak bilgisi dersi öğretmeni Gamze İlin’in, öğrencilerinin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmasının ardından bazı medya organlarında “eğitim kapandı” başlığıyla haberlerin yapılmasına tepki gösteren köy sakinleri İlke Haber Ajansı'na (İLKHA) konuştu.

Medyada çıkan haberlerin kendilerini üzdüğünü ve öğretmenleri hakkında oluşturulamya çalışılan algının tamamen yalana dayalı olduğunu belirten Köy Muhtarı Seydi Duran, konu ile ilgili olarak şöyle konuştu: “Medyada çıkan haberlerin öncelikle bizleri çok çok üzdüğünü belirtmek isterim. Çünkü sosyal medyada çıkan haberlerin tamamı, sanki öğrencilerimize ahlak dışı şeyler öğretiliyormuş gibi lanse ediliyor. Hâlbuki çocuklarımızın, İmam Hatip Ortaokulunda, hem de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde dinimizin gereğini yerine getirmesi ve dininin bir gereği olarak örtünmesi ne yazık ki medyada çok büyük bir suçmuş gibi servis ettirildi.”

“Bizim öğretmenimiz iyi niyetlidir”

Öğretmenlerinin zan altında bırakılarak asılsız haberlerle karalanmasının kabul edilemez olduğunu belirten Duran, “Öğretmenin takdir edilmesi gerekirken, sanki öğrencileri gayri ahlaki bir duruma sürüklemiş gibi göstermeye çalışmak iyi niyetli bir yaklaşım değildir. Hâlbuki biz, İmam Hatip ortaokulu olarak öğrencilerimize zaten kapanmayı, dinimizin esaslarını öğrenmeyi ve yaşamayı öğretmek zorundayız. Öğretmenimiz kesinlikle iyi niyetli ve gayretli bir öğretmendir. Okulumuzda görev yaptığı süre içerisinde hiçbir öğrencimize ve velimize zerre kadar sıkıntısı olmamış, her zaman için öğrencilerimize örnek olmuştur. Böylesi bir hocamızın hakkında medyada okuduğumuz haberler bizi çok üzmüştür.” dedi.

“Takdirimizi ve güvenimizi kazanan bir öğretmeniniz var öğretmenimizin yanındayız”

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin bu güne kadar köyde hiçbir öğrenciyi zorla ve dayatarak kapatması gibi bir durumun sözkonusu olmadığını belirten Duran kınuşmasına şöyle devam etti: “Ayrıca, bizim okulumuz İmam Hatip Ortaokulu, öğretmenimiz de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni. Elbette ki bunları anlatmak zorundadır. Öğretmenimizin zorla veya dayatma ile öğrencilerimizi kapatması gibi bir durum söz konusu değildir, olamazda. Düzenlenen etkinlik hem öğrencilerimizin isteği, hem de velilerimizin onayı ile yapılan bir şeydir. Bizim öğretmenimiz sadece orada gördüğü o ışığı, o parlaklığı kendi hoşuna gittiği için sosyal medyada paylaşmıştır. Bu konuda herkesin, öğretmenimizi rencide edecek söylemlerden uzak durmasını istiyoruz. Öğretmenimiz bizim için değerlidir. Görevinin gereğini yerine getiren ve köylüler olarak bizim de takdirimizi ve güvenimizi kazanan bir öğretmeniniz var, öğretmenimizin yanındayız.”

Öğrenciler: Öğretmenimizi seviyoruz ve ondan çok şey öğrendik

Öğretmenleri ve kendileri hakkında medyaya düşen asılsız haberlerin kendilerini üzdüğünü belirten öğrenciler, öğretmenlerini çok sevdiklerini ve kendisinden çok memnun olduklarını belirttiler.

Basında çıkan haberlerin asılsız olduğunu ve bugüne kadar ne öğretmenlerinin ne de ailelerinin örtünmeleri için kendilerini örtmeye zorlamadığını belirten öğrenciler, öğretmenlerinin kendileri için iyi bir örnek olmak için gayret ettiğini, derslerine çok ehemmiyet verdiğini ve insani olarak kendisinden çok şeyler öğrendiklerini dile getirdiler.

Öğrenciler son olarak, bu iftiralar üzerinden öğretmenlerinin değiştirilmesinin kendilerini de olumsuz yönde etkileyeceğini de sözlerine eklediler.

“Öğretmenimizin arkasındayız”

Basında çıkan haberlerin iyi niyetle yapılmış haberler olmadığını ve öğretmenlerine yönelik iftiralar üzerinden bir algı oluşturulmaya çalışıldığının altını çizen öğrenci velileri ise, köylerinin böylesi bir haberle gündeme gelmiş olmasından da rahatsız olduklarını sözlerine eklediler.

Öğrenci velilerinden Kadir Duran, bir öğrenci velisi olarak başörtüsü üzerinden köylerinin gündeme gelmesini kesinlikle tasvip etmediğini ve böyle bir durumu hoş karşılamadıklarını belirterek, “Bunu kendi gündemine alan CHP milletvekili Barış Yarkadaş’a seslenmek istiyorum! Siz bunu dile getirerek bir yerlere kendinizi kanıtlamak mı istiyorsunuz? Kesinlikle şunu hiçbir zaman unutmayın ki, burası İslami bir beldedir ve bir İslam ülkesidir. Sayın Cumhurbaşkanının dediği dindar nesli ancak dindar öğretmenler ve din duygusuna sahip olan insanlar oluşturacaktır.” ifadelerini kullandı.

Öğretmenleriyle ilgili herhangi bir sorunlarının olmadığını ve öğretmenlerini, kendini birilerine kanıtlama gayreti içerisine girenlere kurban etmeyeceğini belirten Duran, “Öğretmenimiz dindar bir öğretmendir ve kendisine saygı duyuyoruz. Kendisini seviyoruz. Bunu gündemine alarak hedef haline getirenleri ise kınıyoruz.” dedi.



“Öğretmenimiz ile gurur duyuyoruz”

İmam Hatip Ortaokulunda bir Din Kültürü Öğretmeninin böyle bir etkinliği düzenlemesinin gayet normal ve tabii olduğunun altını çizen öğrenci velilerinden Fethi Özgül ise şöyle konuştu: “Olayın bu şekilde medyaya çıkmış olmasını yadırgıyorum ve asla doğru bulmuyorum. Toplumda, içki partileri düzenleyenler, her türlü şeyi işleyenler var iken, bunları bir tarafa bırakarak, örtü üzerinden algı oluşturulması ve bir öğretmenin bu şekilde hedef haline getirilmesi kesinlikle yanlıştır. Öğretmenimiz 3 senedir köyde görev yapıyor ve biz kesinlikle kendisinden bugüne kadar bir yanlış görmedik.”

Öğretmenleri ile gurur duyduklarını belirten Özgül, “Öğretmenimizin arkasındayız. Ve sonuna kadar da destekleyeceğiz. Bir baba olarak çocuğuma öğretemediklerimi, veremedikleri bu öğretmen çocuğuma vermiştir. Örtünme bizim inancımızın bir gereğidir. Zorla bir örtünme, varmış algısının oluşturulması kesinlikle yanlıştır. Bir din dersi öğretmeninin bunu paylaşması gayet normal bir şey. Fakat bunu getirip basında toplumun içerisinde, öğretmeni ve okul idaresini rencide edip bu şekilde yansıtılması yanlıştır.” dedi.