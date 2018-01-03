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Bu haber 03 Ocak 2018 12:47:10 Tarihinde eklenmiştir.

Ucuz et zamlanıyor mu?

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ucuz et satışı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, hiçbir zaman üreticilere rakip olma gibi bir durumun söz konusu olmayacağını vurgulayarak zincir marketlerde satılan yarım kilo etin fiyatına ilişkin, "1 Ocak'tan itibaren kıymayı 14,5 değil de 15,5 dan yaparız. Kuşbaşıyı 15,5 lira değil 16 lira yaparız. Bizim görevimiz regülasyon. Amacımız et satmak değil." dedi.

Ucuz et zamlanıyor mu?

81 il ve ilçelerine yayılmış iki zincir marketin mağazalarında ucuz et ve kıyma vatandaş ile buluşmaya geçtiğimiz ay başladı. Et fiyatları ve bu konuda yaptıkları çalışmalara değinen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, üreticinin ve sanayicinin yanı sıra 80 milyon tüketicinin de önemli olduğunu belirtti.

"BİZİM GÖREVİMİZ REGÜLASYON, ET SATMAK DEĞİL"

Fakıbaba, şöyle devam etti: "İlk et fiyatlarını konuştuğumuzda Et ve Süt Kurumu (ESK) 23,8 liradan kesim yapıyordu, '25 liraya çıkarıyorum' dedim. 1 Ocak'tan itibaren 25,5 liraya çıkaracağımı mecliste ilk defa ilan ettim. 14,5 lira yarım kilo kıyma, 15,5 lira yarım kilo kuşbaşı. Bacılarımız, öğrenci arkadaşlarımız 'Allah razı olsun' dedi. Bizim hiçbir zaman üretici arkadaşlarımıza rakip olmamız mümkün değil. Onları takip ediyoruz. Bakıyoruz, onlar zor durumda olduklarında derhal onların yanında olacağız. 1 Ocak'tan itibaren kıymayı 14,5 değil de 15,5 dan yaparız. Kuşbaşıyı 15,5 lira değil 16 lira yaparız. Bizim görevimiz regülasyon. Amacımız et satmak değil. Biz zaten kilosunu 30-32 lira yaptığımızda normalde 34-36 liraya et satıldığında regülasyon görevini yapıyoruz, yavaş yavaş o aradaki makası kapatmış oluyoruz. Herkes istediği yerden et alıyor. Dar gelirli kardeşlerim, öğrenciler, ev hanımı kardeşlerim, öğrenci kardeşlerim etle buluşmuş oluyor."

2018'DEN İTİBAREN BÜTÜN AŞILAR BEDAVA OLACAK

Bakan Fakıbaba ayrıca ne yapıp edip, öyle ya da böyle buzağı ölümlerini azaltacaklarını, 2018 Ocak ayından itibaren bütün aşıların bedava yapılacağını belirterek "Buzağılar bize ait. Ben o yavruların evelallah bakanıyım. O yavrulara bakmasam neye bakacağım. Onlar bizim kontrolümüzde, veteriner hekimlerin kontrolünde olacak, o çiftçi aileler bizim ailelerimiz. O ailelere koruyucu toplum hekimliği getirilecek. Önce bakanlığımızda çalışan veteriner hekim arkadaşları çalıştıracağız. Yetmezse, üniversitelerden mutlaka hizmet alacağız. Buna hazırlıklı olun." dedi.

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Ekonomi
Ucuz et zamlanıyor mu?
Ucuz et zamlanıyor mu?
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ucuz et satışı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, hiçbir zaman üreticilere rakip olma gibi bir durumun söz konusu olmayacağını vurgulayarak zincir marketlerde satılan yarım kilo etin fiyatına ilişkin, "1 Ocak'tan itibaren kıymayı 14,5 değil de 15,5 dan yaparız. Kuşbaşıyı 15,5 lira değil 16 lira yaparız. Bizim görevimiz regülasyon. Amacımız et satmak değil." dedi.
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