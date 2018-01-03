Ömer Ay Tekrar Seçildi

Bu haber 03 Ocak 2018 12:08:31 Tarihinde eklenmiştir.

Dün yapılan Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkan seçimlerinde Ömer Ay seçildi. Diğer adaylara büyük fark atan Ömer Ay 600’e 200 farkla başkan oldu.“Akçakale esnafına hayırlı olsun” dileklerinde bulunan vatandaşlar seçim sonuçlarından oldukça memnun kaldı.