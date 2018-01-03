Kale eteği Projesi Pantolonluları Göreve Bekliyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılan Kale eteği Projesi yapımı için 276 ev kamulaştırılmış ve milyonlarca lira harcanmıştı. Proje sırasında yapılan kazı çalışmalarında 1 ağara (Kaya Mezarı) 5 sarnıç, 1kral mezarı ve mozaikler bulunmuş, peyzaj çalışmaları için 38 bin metrekarelik bir alan belirlenmiş ve ihalesi yapılmıştı.Şimdilerde baktığımızda tonlarca para dökülen projenin harabeye dönüştüğünü görüyoruz.Kale eteğine yapılan, eğimli bölgeleri eğimini ve Kale eğiminin dikliğini azaltan teraslama çalışması yıkılmak üzere. Parça parça kopmaya başlayan teras betonları çok zaman geçmeden komple yıkılmaya maruz kalacak. Tehlike arz eden bu durum için herhangi bir önlem alınmamakla beraber, Kale Eteği Projesi yapıldıktan sonra herhangi bir kontrol, düzenleme ve bakım da yapılmamış durumda.Büyükşehir Belediyesi projeleri yapıyor yapmasına da, tonlarca para dökülen projelerin kalıcılığını sağlamak için bir çaba sarf etmiyor. Aylarca süren proje çalışmaları, dökülen milyonlarca para ile yapılacak projenin kalitesi belli olmuyor. Kaliteli proje yıllarca ayakta durabilecek, belirli zaman aralıklarında bakımları yapılacak, onarım gerekiyorsa direk onarım çalışmalarına başlanacak düzeyde olmalı.Kale Eteği Projesi harabeye dönüşmeden ve yıkılan betonların insanların hayatına zarar vermeden onarılması gerektiğini vurgulayarak yetkilileri bu konuda göreve bekliyoruz.