Urfalı Sanatçının Acı Günü..

Haci Gaffar Ünlü'nün oğlu Halil Ünlü, Ayhan Ünlü, Doğan Ünlü ve Mehmet Ünlü'nün ağabeyleri, Şanlıurfalı Sanatçı Azer Ünlü'nün babası, Mehmet Ünlü,Necati Ünlü ve Şanlıurfalı Ses Sanatçısı Zekeriya Ünlü 'nün yeğeni öğretmen Mehmet Ünlü'nün amcası oğlu Hacı Orhan Ünlü Hakkın Rahmetine kavuştu.Ünlü, yeğeninin vefatını, "Uzun tedaviler sonrasında Yeğenim Hacı Orhan Ünlü hakkın rahmetine kavuşmuştur. Rabbim mekanını cennet eylesin. Cenazesi öğle namazında Şanlıurfa Yusuf Paşa Camisinden kaldırılacaktır. Tüm dost ve akrabalarımıza duyurulur" sözleriyle sevenlerine duyurdu.