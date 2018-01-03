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Bu haber 03 Ocak 2018 00:10:11 Tarihinde eklenmiştir.

Urfalılar Dikkat,Son Gün 9 Ocak!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Şanlıurfa İl Müdürlüğü uyardı

Urfalılar Dikkat,Son Gün 9 Ocak!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Şanlıurfa İl Müdürlüğü, 'Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İhaleleri İle Alt İşveren İşçisi Olarak Çalıştırılan Sigortalılara İlişkin Aralık/2017 Ayı Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin Kuruma Erken Verilmesikonusunda şu açıklamayı yaptı: 
 
''Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, kapsama dahil edilen diğer özel bütçeli kuruluşlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu Mahalli İdare Birliklerinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile alt işveren işçisi olarak 4 Aralık 2017 itibariyle çalışanların kamuda sürekli işçi kadrosuna veya işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin düzenlemeleri içeren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
 
Getirilen düzenleme ile kapsama giren kurum, kuruluş ve şirketlerde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile alt işveren işçisi olarak Kurumumuza bildirimleri yapılan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrası (a) bendi kapsamındaki sigortalıların kamuya sürekli işçi kadrosuna veya işçi statüsüne geçişlerindeki iş ve işlemlerin geciktirilmeksizin, zamanında doğru ve sağlıklı bir şekilde yapılmasını teminen, söz konusu sigortalılara ilişkin 2017 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin alt işverenlerince 9 Ocak 2018 (dahil) tarihine kadar Kurumumuza verilmesi önem arz etmektedir.'' (Haber Merkezi)
 
 
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