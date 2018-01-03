Urfalılar Dikkat,Son Gün 9 Ocak!

Bu haber 03 Ocak 2018 00:10:11 Tarihinde eklenmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Şanlıurfa İl Müdürlüğü, 'Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İhaleleri İle Alt İşveren İşçisi Olarak Çalıştırılan Sigortalılara İlişkin Aralık/2017 Ayı Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin Kuruma Erken Verilmesikonusunda şu açıklamayı yaptı:(Haber Merkezi)