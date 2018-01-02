Fakıbaba Hedefini Açıkladı!

Fakıbaba yılın son gününde Kahramankazan 'daydı. Ahi mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Fakıbaba mesajını sosyal medyadan paylaştı:
''Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın selamlarını götürdüğümüz Kahramankazan Ahi Mahallesi'ndeki her biri kahraman olan köylü kardeşlerimizle hasret giderdik. 15 Temmuz'da ülkesi için her fedakarlığı yapabileceklerini gösteren bu kardeşlerimizle gurur duyuyoruz.
15 Temmuz 2016 gecesi tarlalarındaki ekinleri yakarak Akıncı Üssü'ndeki F-16'ların havalanmasını engellemeye çalışan, bir anlamda umudu alevlendiren Bitik Köyü Muhtarımız Hicabi Bitik ve vefakar köylülerimize ne kadar teşekkür etsek azdır.
15 Temmuz'da hainlere canı pahasına direnen Kahraman Şehitlerimizden Ali Anar'ın ailesini ziyaret ederek birlik ve beraberliğimizin kıymetini bir kez daha idrak ettik. Şehidimizin emaneti olan altı çocuğu artık bizlerin ve milletimizin evlatlarıdır'‘
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında merkez olarak kullandığı Akıncı Üssü’nden havalanarak Ankara’yı bombalayan F-16’ları engellemeye çalışırken buradan açılan ateş sonucu 8 kişi şehit olmuş, 92 kişi de yaralanmıştı. Kazan İlçesindeki vatandaşların gösterdiği bu kahramanlık örneğinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 25 Ekim 2016 yılında tüm siyasi partilerin ortak kararıyla Kazan’a ‘kahraman’ ünvanı verilmesi kararlaştırılmıştı.
BAKAN YILIN İLK GÜNÜNÜ DE BOŞ GEÇİRMEDİ
Bakan Fakıbaba, resmi tatil olmasına rağmen yeni yılın ilk gününü de çalışarak değerlendirdi. Bakanlığın kampüs alanını inceledi, kurmaylarıyla toplantı yaptı. 2018 yılının bu ilk toplantısında bakanlığın çalışma hedefleri ve yol haritası değerlendirildi.
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