Fakıbaba Hedefini Açıkladı!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr.Ahmet Eşref Fakıbaba, ''Millete hizmet bayrağını devraldığımız günden bu yana tek bir derdimiz var, o da 'Tarıma İyi Bakan' olmak'' dedi.Fakıbaba yılın son gününde Kahramankazan 'daydı. Ahi mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Fakıbaba mesajını sosyal medyadan paylaştı:Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında merkez olarak kullandığı Akıncı Üssü’nden havalanarak Ankara’yı bombalayan F-16’ları engellemeye çalışırken buradan açılan ateş sonucu 8 kişi şehit olmuş, 92 kişi de yaralanmıştı. Kazan İlçesindeki vatandaşların gösterdiği bu kahramanlık örneğinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 25 Ekim 2016 yılında tüm siyasi partilerin ortak kararıyla Kazan’a ‘kahraman’ ünvanı verilmesi kararlaştırılmıştı.Bakan Fakıbaba, resmi tatil olmasına rağmen yeni yılın ilk gününü de çalışarak değerlendirdi. Bakanlığın kampüs alanını inceledi, kurmaylarıyla toplantı yaptı. 2018 yılının bu ilk toplantısında bakanlığın çalışma hedefleri ve yol haritası değerlendirildi.